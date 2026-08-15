В аэропорту Хитроу предупредили о перебоях в работе из-за подтопления
Киев • УНН
Из-за прорыва трубы в аэропорту Хитроу затопило район центрального терминала, что ограничило доступ к терминалам 2 и 3. Пассажирам советуют пользоваться железной дорогой или парковкой.
Аэропорт "Хитроу" в Великобритании — один из крупнейших и самых загруженных в Европе — предупредил, что доступ к двум терминалам ограничен из-за подтопления, вызванного прорывом трубы на территории аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в X, передает УНН.
Детали
"Затопление в районе центрального терминала привело к длительному перекрытию дорог, что ограничивает доступ к терминалам 2 и 3. Пассажирам, которые сегодня направляются в любой из этих терминалов или из них, не следует пользоваться автомобильным транспортом", — говорится в сообщении.
В аэропорту рекомендовали пассажирам по возможности пользоваться железнодорожными услугами Heathrow Express, Elizabeth Line и Piccadilly Line. Пассажиры, вынужденные ехать на автомобиле, должны воспользоваться услугой "Park and Ride", направиться к терминалам 4 или 5 и оттуда воспользоваться бесплатным железнодорожным сообщением либо сделать пересадку на местных железнодорожных станциях.
"Пожалуйста, запланируйте дополнительное время на поездку. Наши команды работают над тем, чтобы как можно скорее решить эту ситуацию, и мы приносим свои извинения за любые неудобства", — добавили в аэропорту.
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