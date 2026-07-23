Лесные пожары на фоне жары бушуют во Франции, Италии и Испании

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Лесные пожары в среду охватили некоторые части Италии, Франции и Испании, унеся жизни трех пожарных и вынудив тысячи людей бежать на фоне того, как палящая температура и сильный ветер подпитывали пламя, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Пожары произошли на фоне очередной сильной жары в южной Европе, где температура в некоторых районах превышает 40°C.

Ученые соглашаются, что изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива людьми, делает экстремальные погодные явления, такие как пожары и волны жары, более вероятными и серьезными.

На Сицилии около 6000 пожарных, лесников и представителей гражданской защиты боролись с десятками пожаров, которые бушевали в течение нескольких дней на средиземноморском острове.

Региональный президент Ренато Скифани заявил, что около 50 пожаров все еще продолжаются, несмотря на развертывание самолетов, сбрасывающих воду.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что пожарный умер после того, как ему стало плохо во время борьбы с пламенем.

Представитель Итальянского агентства гражданской защиты сообщил AFP, что ситуация на Сицилии была "серьезной", и что пожары "подпитываются очень высокими температурами и очень сухой почвой".

Более 160 пожаров также было зарегистрировано в соседнем регионе Калабрия, который, по словам руководителя местной гражданской защиты, был намеренным поджогом "злоумышленников", которые, среди прочего, привязывали тряпки, пропитанные легковоспламеняющейся жидкостью, к хвостам бездомных кошек, чтобы распространить огонь.

Во Франции во вторник двое пожарных погибли, борясь с пожаром, который вспыхнул возле аэропорта Бордо.

Крупный пожар вспыхнул на складе возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес встретился с семьями пожарных в среду, на фоне того, как профсоюзы предупредили, что работники сталкиваются с "истощением" и нехваткой ресурсов.

Два неистовых пожара привели к переселению тысяч людей на юго-западе страны, а один опустошил около 2000 гектаров в живописном регионе бассейна Аркашон возле Бордо.

"Мы имеем дело с очень густым насаждением плотно прилегающих сосен", – сказал AFP капитан пожарных Вильфрид Шнайдер, описывая пожар "редкой" интенсивности.

По данным префектуры, около 700 человек покинули свои дома в Ле-Порже, где также было эвакуировано более 3000 кемперов.

По словам официальных лиц, пожар, который пронесся через лесистые холмы в другой части южной Франции, вынудив сотни людей покинуть свои дома и охватив территорию, вдвое большую лондонского аэропорта Хитроу, был локализован ранее в среду.

Пожар вспыхнул во вторник в регионе Вар и распространился с неожиданной скоростью, вынудив около 400 человек эвакуироваться и охватив 2550 гектаров.

Почти 1000 пожарных и специализированная водная авиация боролись за сдерживание пожара в регионе, расположенном вдоль средиземноморского побережья Франции между городами Марсель и Ницца.

В целом на юго-западе Франции было эвакуировано 12 000 человек, а префект Жиронды Софи Брокас призвала еще сотни людей покинуть город.

В Испании власти в среду приказали эвакуировать несколько районов вокруг города Толедо, к югу от Мадрида, после того, как крупный лесной пожар начал угрожать домам.

По данным Гражданской гвардии, жителям районов были отправлены телефонные уведомления о чрезвычайной ситуации из-за пожара, а несколько магистралей было перекрыто.

Службы экстренной помощи заявили, что "из-за распространения" пожара три деревни были эвакуированы, а жителям четвертой деревни было приказано оставаться дома с закрытыми дверями и окнами "до дальнейшего уведомления".

Толедо находится в 75 километрах от столицы.

Новый пожар распространился, когда сотни пожарных боролись с крупным лесным пожаром, который опустошил 32 000 гектаров примерно в 100 километрах к северу от Мадрида.

В 2025 году в Испании огнем было охвачено более 393 000 гектаров, согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах, что является самым большим количеством жертв за последнее время в стране.

Число жертв масштабного лесного пожара на юге Испании возросло до 13