Крупный пожар вспыхнул на складе возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже
Киев • УНН
В складском помещении возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже произошел крупный пожар. Возгорание не повлияло на воздушное движение, на месте работают пожарные.
В складском помещении недалеко от международного аэропорта "Шарль-де-Голль" в Париже вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Le Figaro, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что возгорание произошло в коммуне Митри-Мори департамента Сена и Марна. Информацию о пожаре подтвердили спасательные службы. Около 21:00 над районом поднялся густой столб черного дыма, который был виден за несколько километров.
Пожар в настоящее время не повлиял на воздушное движение в "Шарль-де-Голль"
Указывается, что причины возгорания, площадь охваченного огнем здания и информация о возможных пострадавших пока не сообщаются. На месте работают пожарные.
Напомним
На прошлой неделе французская полиция задержала мужчину за попытку поджога одного из крупнейших парков Парижа. Инцидент произошел на фоне жары и масштабных лесных пожаров во Франции.
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