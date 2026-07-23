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Крупный пожар вспыхнул на складе возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже

Киев • УНН

 • 266 просмотра

В складском помещении возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже произошел крупный пожар. Возгорание не повлияло на воздушное движение, на месте работают пожарные.

Крупный пожар вспыхнул на складе возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже

В складском помещении недалеко от международного аэропорта "Шарль-де-Голль" в Париже вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Le Figaro, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что возгорание произошло в коммуне Митри-Мори департамента Сена и Марна. Информацию о пожаре подтвердили спасательные службы. Около 21:00 над районом поднялся густой столб черного дыма, который был виден за несколько километров.

Пожар в настоящее время не повлиял на воздушное движение в "Шарль-де-Голль"

- цитирует издание представителей аэропорта.

Указывается, что причины возгорания, площадь охваченного огнем здания и информация о возможных пострадавших пока не сообщаются. На месте работают пожарные.

Напомним

На прошлой неделе французская полиция задержала мужчину за попытку поджога одного из крупнейших парков Парижа. Инцидент произошел на фоне жары и масштабных лесных пожаров во Франции.

Вблизи Парижа вспыхнул лесной пожар "исключительного масштаба", привлекли авиацию13.07.26, 09:59 • 4913 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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