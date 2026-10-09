Торнадо на Сицилии перевернул автомобили и тяжело травмировал людей
Киев • УНН
Торнадо разрушил дом и повредил школу в Марсале и соседних городах. Супружескую пару госпитализировали в тяжелом состоянии, власти выделят средства.
В пятницу в результате торнадо, пронесшегося по сицилийскому городу Марсала и соседним населенным пунктам, перевернулись транспортные средства, а два человека получили серьезные травмы. Эксперты назвали это событие почти беспрецедентным для острова в Средиземном море, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Стихия вызвала панику среди местных жителей: торнадо разрушил дом, а также повредил школу и другие здания в Марсале и соседних городах Петрозино и Мадзара-дель-Валло.
"Это было почти как американский торнадо; ничего настолько разрушительного здесь не видели на памяти нынешнего поколения", — сообщил агентству Reuters руководитель Службы гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина.
Еще в начале сентября ведомство предупредило, что из-за жаркого лета накопилось много тепла, которое осенью может спровоцировать экстремальные погодные явления.
"Это вновь подчеркивает проблему экстремальных погодных явлений, ставших характерными для последних лет из-за климатического кризиса", — отметил Кочина.
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На видео, опубликованном местными СМИ, видна школа в Марсале с выбитыми окнами и частично обрушившейся крышей, а также опрокинутые на бок легковые и грузовые автомобили и поваленные ветром опоры линий электропередачи.
Супружеская пара, оказавшаяся в эпицентре стихии во время поездки на автомобиле, была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Президент региона Сицилия Ренато Скифани пообещал выделить специальные средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; на субботу также сохранено предупреждение о возможных экстремальных погодных явлениях, поскольку остров продолжают накрывать дожди и штормы.