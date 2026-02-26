$43.260.03
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
23 лютого, 14:00
НБУ встановив офіційний курс долара на 25 лютого: гривня зміцнюється

Київ • УНН

 Київ • УНН

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 25 лютого на рівні 43,24 гривні, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше. Курс євро становить 50,96 гривні.

НБУ встановив офіційний курс долара на 25 лютого: гривня зміцнюється

Станом на четвер, 25 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,24 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,96. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2413 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,9620 грн (-1 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0728 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 43,00-43,49 грн, євро за 50,75-51,34 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,24-43,27 грн/дол. та 50,98-51,00 грн/євро.

      Нагадаємо

      Національний банк України з березня 2026 року вилучає з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років, замінюючи їх на відповідні монети. Громадяни зможуть обміняти ці банкноти безстроково в НБУ та протягом кількох років в інших банках.

      Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знати23.02.26, 15:28 • 30347 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий