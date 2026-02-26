НБУ встановив офіційний курс долара на 25 лютого: гривня зміцнюється

Станом на четвер, 25 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,24 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,96. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2413 грн (-2 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,9620 грн (-1 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0728 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 43,00-43,49 грн, євро за 50,75-51,34 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;

на міжбанку курси становлять 43,24-43,27 грн/дол. та 50,98-51,00 грн/євро.

Нагадаємо

Національний банк України з березня 2026 року вилучає з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років, замінюючи їх на відповідні монети. Громадяни зможуть обміняти ці банкноти безстроково в НБУ та протягом кількох років в інших банках.

