НБУ установил официальный курс доллара на 25 февраля: гривна укрепляется

25 февраля, 19:42 • 12516 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 22815 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 21164 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 19782 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 17825 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 15610 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 30156 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18772 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17999 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 36718 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 13:55 • 30158 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 12:01 • 36720 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 57250 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 66659 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
23 февраля, 14:00 • 84843 просмотра
НБУ установил официальный курс доллара на 25 февраля: гривна укрепляется

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 25 февраля на уровне 43,24 гривны, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее. Курс евро составляет 50,96 гривны.

НБУ установил официальный курс доллара на 25 февраля: гривна укрепляется

По состоянию на четверг, 25 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,24 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,26 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,96. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2413 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9620 грн (-1 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0728 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,49 грн, евро по 50,75-51,34 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,24-43,27 грн/долл. и 50,98-51,00 грн/евро.

      Напомним

      Национальный банк Украины с марта 2026 года изымает из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов, заменяя их на соответствующие монеты. Граждане смогут обменять эти банкноты бессрочно в НБУ и в течение нескольких лет в других банках.

      Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать23.02.26, 15:28 • 30347 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый