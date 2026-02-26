НБУ установил официальный курс доллара на 25 февраля: гривна укрепляется

По состоянию на четверг, 25 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,24 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,26 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,96. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2413 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9620 грн (-1 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0728 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,49 грн, евро по 50,75-51,34 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,24-43,27 грн/долл. и 50,98-51,00 грн/евро.

Напомним

Национальный банк Украины с марта 2026 года изымает из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов, заменяя их на соответствующие монеты. Граждане смогут обменять эти банкноты бессрочно в НБУ и в течение нескольких лет в других банках.

Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать