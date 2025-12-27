Зеленський: Україна та США розробляють дорожню карту процвітання до 2040 року
Київ • УНН
Україна та США спільно працюють над дорожньою картою процвітання до 2040 року, що включає створення кількох фондів. Президент Зеленський оцінює необхідні кошти на відбудову у 700-800 мільярдів доларів.
Україна працює зі Сполученими Штатами Америки над дорожньою картою процвітання нашої держави до 2040 року. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Зеленський, є загальне бачення з Америкою, що в Україні буде створено кілька фондів.
Буде фонд відбудови України, буде суверенна інвестиційна платформа України, буде фонд розвитку України, фонд зростання та можливостей України. Ми плануємо, щоб у нас був саме американсько-український інвестиційний фонд відбудови
Зеленський додав: в України є цілі та стратегії макроекономічної стабільності.
Головні аспекти й напрями - це наші національні цілі, очікування тривалості життя, повернення біженців, ВВП на душу населення, нові робочі місця, безпекові гарантії, далі - напрям доступу до ринків і вступ до Європейського Союзу. Ми розраховуємо, що нам потрібні на відбудову десь 700–800 мільярдів
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом 28 грудня. Обговорюватимуться питання безпеки України, отримання 100 мільярдів доларів на відновлення країни і не лише це.
Водночас прем'єр-міністр Канади Марк Карні у ході зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів.