Зеленский: Украина и США разрабатывают дорожную карту процветания до 2040 года
Киев • УНН
Украина и США совместно работают над дорожной картой процветания до 2040 года, включающей создание нескольких фондов. Президент Зеленский оценивает необходимые средства на восстановление в 700-800 миллиардов долларов.
Украина работает с Соединенными Штатами Америки над дорожной картой процветания нашего государства до 2040 года. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Как отметил Зеленский, есть общее видение с Америкой, что в Украине будет создано несколько фондов.
Будет фонд восстановления Украины, будет суверенная инвестиционная платформа Украины, будет фонд развития Украины, фонд роста и возможностей Украины. Мы планируем, чтобы у нас был именно американо-украинский инвестиционный фонд восстановления
Зеленский добавил: у Украины есть цели и стратегии макроэкономической стабильности.
Главные аспекты и направления - это наши национальные цели, ожидание продолжительности жизни, возвращение беженцев, ВВП на душу населения, новые рабочие места, гарантии безопасности, далее - направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. Мы рассчитываем, что нам нужны на восстановление где-то 700–800 миллиардов
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря. Будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, получение 100 миллиардов долларов на восстановление страны и не только это.
В то же время премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с Владимиром Зеленским объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов.