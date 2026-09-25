Українські боксери Алієв та Охота вибороли золото та срібло на чемпіонаті Європи

Фото: НОК України

У Софії (Болгарія) завершується чемпіонат Європи з боксу серед аматорів під егідою World Boxing. Українські боксери здобули ще дві нагороди змагань: Ельвін Алієв переміг у ваговій категорії до 65 кг, а Ганна Охота стала віцечемпіонкою Європи у ваговій категорії до 48 кг. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Ельвін Алієв - чемпіон Європи з боксу, а Ганна Охота - срібна призерка континентальної першості - йдеться у повідомленні.

Ельвін Алієв розпочав виступ на континентальній першості з 1/8 фіналу, де переміг представника Бельгії. У чвертьфіналі українець здолав боксера з Азербайджану Мілка Хасанова, а у півфіналі за очками переміг представника Молдови Александра Парасківа, вигравши всі три раунди.

У фіналі Ельвіну протистояв французький боксер Гюго Гро. Українець активно розпочав поєдинок та серією ударів завдав супернику розсічення. Бій було достроково зупинено вже у першому раунді, тож Ельвін Алієв став чемпіоном Європи.

Зазначається, що Ельвін став першим українським чемпіоном Європи серед чоловіків із 2019 року. Востаннє це звання здобував Олександр Хижняк на чемпіонаті Європи, який проходив у межах Європейських ігор.

Ще одну нагороду для України на чемпіонаті Європи здобула Ганна Охота. Українка дійшла до фіналу у ваговій категорії до 48 кг, розпочавши виступ на континентальній першості з перемоги в 1/8 фіналу над представницею Угорщини Ліллою Сзелескі.

У півфінальному поєдинку Ганна зустрілася з представницею Туреччини Нюрселен Ялгеттекін. Українка здобула перемогу та вийшла до фіналу чемпіонату Європи. У вирішальному бою Ганна поступилася опонентці, тож завершила виступ на континентальній першості зі срібною нагородою.

Доповнення

Наразі в активі збірної України 4 медалі — 1 золота, 1 срібна та 2 бронзові. Завдяки цьому результату наша команда посідає проміжне друге місце в загальнокомандному медальному заліку континентальної першості. Зазначимо, що в заключний змагальний день скарбничка збірної України гарантовано поповниться однією нагородою — за звання чемпіона Європи битиметься українець Айдер Абдураімов.

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