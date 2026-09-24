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Українські боксери Луцак та Іллюша здобули бронзу чемпіонату Європи

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Ірина Луцак і Павло Іллюша вибороли бронзу чемпіонату Європи в Софії. Обидва українці поступилися суперникам у півфіналах.

Українські боксери Луцак та Іллюша здобули бронзу чемпіонату Європи
Українські боксери Ірина Луцак та Павло Іллюша Фото: НОК України

Українські боксери Ірина Луцак та Павло Іллюша здобули бронзові медалі чемпіонату Європи з боксу серед аматорів у Софії. Обидва спортсмени поступилися суперникам у півфіналах. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

У Софії (Болгарія) триває чемпіонат Європи з боксу серед аматорів під егідою World Boxing. Упродовж дев’яти днів спортсмени та спортсменки розігрують медалі у 20 вагових категоріях. Перші нагороди для збірної України здобули Ірина Луцак та Павло Іллюша у вагових категоріях до 80 кг

- йдеться у повідомленні.

У чвертьфіналі українка перемогла представницю Болгарії Алейну Мехмед та гарантувала собі бронзову нагороду. В 1/2 фіналу Ірина зустрілася з представницею Ірландії Лізою О’Рурк. За рішенням суддів (0:5) перемогу здобула ірландська боксерка, тож українка завершила виступ на третій сходинці п’єдесталу пошани.

Зазначається, що для 21-річної Ірини Луцак це перша нагорода чемпіонату Європи. Другий рік поспіль вона виступає на головних міжнародних змаганнях серед аматорів: у 2025 році українка також брала участь у чемпіонаті світу.

Павло Іллюша, який вже має переможний досвід виступів на професійному ринзі, вдало стартував на континентальній першості. У поєдинку 1/16 фіналу він переміг ізраїльтянина Даніеля Ілюшонка. Далі українець одноголосним рішенням суддів здолав представника Вірменії Артуша Оганнісяна, а у чвертьфіналі достроково переміг грузинського боксера Люка Матчутатзе.

У півфіналі Павло зустрівся з представником Сербії Растко Сімичем. Роздільним рішенням суддів перемогу здобув опонент, тож українець завершив чемпіонат Європи з бронзовою нагородою.

Українські гімнасти здобули три медалі на Кубку світового виклику22.09.26, 12:32 • 3335 переглядiв

Ольга Розгон

Спорт
Ірландія
Вірменія
Сербія
Болгарія