Українські гімнасти здобули три медалі на Кубку світового виклику

$44.710.0351.370.17
ukenru
05:01 • 18709 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть
04:58 • 19031 перегляди
Новообрані депутати держдуми рф нібито закликають відвести російські війська з Лиманського напрямку – «АТЕШ»
04:32 • 14898 перегляди
У самарі після атаки горить один із найбільших у регіоні Куйбишевський НПЗ – ASTRAPhoto
04:12 • 15336 перегляди
У Дніпрі після російського удару загинули 2 людини, кількість поранених зросла до 6
22 вересня, 01:51 • 17085 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, заплановані зустріч із Трампом і підписання Drone DealVideo
22 вересня, 01:18 • 13750 перегляди
Європа розглядає модернізацію українських Ан "Руслан" для військової логістики НАТО
22 вересня, 00:17 • 14018 перегляди
США закуповують українські розвідувальні дрони Raybird на понад $10 млн: чим вони так зацікавили американців
21 вересня, 20:58 • 11817 перегляди
"Агонія системи": на виборах до держдуми рф могли сфальсифікувати кожен третій голос
21 вересня, 22:16 • 9752 перегляди
У Нью-Йорку відкрили новий офіс Ради Європи для посилення механізмів відповідальності рф за агресіюPhoto
21 вересня, 21:55 • 9160 перегляди
ЄС не зміг домовитися про зняття санкцій з російських мільярдерів Усманова та Фрідмана
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
84%
746мм
Популярнi новини
Сибіга закликав притягнути дов ідповідальності режим лукашенка за співучасть у війні проти України21 вересня, 23:36 • 9082 перегляди
росіяни одночасно атакували промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, є поранені22 вересня, 00:00 • 16941 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 14944 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 11908 перегляди
Макрон і Трамп обговорили припинення ударів України та росії по енергетичних об'єктах22 вересня, 02:38 • 16740 перегляди
Публікації
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
Ексклюзив
21 вересня, 17:04 • 39317 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь21 вересня, 16:38 • 41249 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo21 вересня, 14:49 • 39964 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни21 вересня, 13:08 • 42365 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята21 вересня, 13:03 • 38902 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo06:39 • 5942 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 12072 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 15120 перегляди
Зірка "Малкольма в центрі уваги" Френкі Муніз заявив, що "досяг дна" на тлі розлучення21 вересня, 23:05 • 12481 перегляди
Мег Раян вперше за понад 8 років з'явилася на публіці зі своїм знаменитим синомPhoto21 вересня, 22:05 • 17152 перегляди
Актуальне
Серіали
MIM-104 Patriot
Фільм
P-800 Oniks
Іскандер (ОТРК)

Українські гімнасти здобули три медалі на Кубку світового виклику

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Стасіс Бутрімас виграв золото на кільцях, а Олег Верняєв здобув два срібла. Турнір відбувся в угорському Сомбатгеї.

Українські гімнасти здобули три медалі на Кубку світового виклику

Українські гімнасти здобули три нагороди на етапі Кубка світового виклику в угорському Сомбатгеї. На п’єдестал пошани піднялися Стасіс Бутрімас та Олег Верняєв. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Стасіс Бутрімас та Олег Верняєв здобули три нагороди для України на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики

- йдеться у повідомленні.

В угорському Сомбатгеї завершився Кубок світового виклику зі спортивної гімнастики. У змаганнях взяли участь 111 гімнастів із 24 країн, серед них — шестеро представників України. За підсумками турніру українці тричі підіймалися на п'єдестал пошани.

Стасіс Бутрімас виборов "золото" у вправах на кільцях, набравши у фіналі 13,633 бала. У цій же дисципліні срібним призером став Олег Верняєв — 13,233 бала. Ще одну срібну нагороду олімпійський чемпіон Олег Верняєв здобув у фіналі вправ на паралельних брусах, де отримав 13,433 бала.

Зазначається, що для Стасіса це перше золото та перша медаль на змаганнях рівня Кубка світового виклику. А для Олега турнір у Сомбатгеї став поверненням на міжнародну арену після перерви у понад рік, пов’язаної з відновленням після травми.

Українські скелелази здобули "золото" та встановили два рекорди Європи21.09.26, 11:34 • 4454 перегляди

Ольга Розгон

Спорт
Угорщина
Україна