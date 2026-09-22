Українські гімнасти здобули три медалі на Кубку світового виклику

Українські гімнасти здобули три нагороди на етапі Кубка світового виклику в угорському Сомбатгеї. На п’єдестал пошани піднялися Стасіс Бутрімас та Олег Верняєв. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Стасіс Бутрімас та Олег Верняєв здобули три нагороди для України на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики - йдеться у повідомленні.

В угорському Сомбатгеї завершився Кубок світового виклику зі спортивної гімнастики. У змаганнях взяли участь 111 гімнастів із 24 країн, серед них — шестеро представників України. За підсумками турніру українці тричі підіймалися на п'єдестал пошани.

Стасіс Бутрімас виборов "золото" у вправах на кільцях, набравши у фіналі 13,633 бала. У цій же дисципліні срібним призером став Олег Верняєв — 13,233 бала. Ще одну срібну нагороду олімпійський чемпіон Олег Верняєв здобув у фіналі вправ на паралельних брусах, де отримав 13,433 бала.

Зазначається, що для Стасіса це перше золото та перша медаль на змаганнях рівня Кубка світового виклику. А для Олега турнір у Сомбатгеї став поверненням на міжнародну арену після перерви у понад рік, пов’язаної з відновленням після травми.

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