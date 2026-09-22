Украинские гимнасты завоевали три медали на Кубке мирового вызова
Киев • УНН
Стасис Бутримас выиграл золото в упражнениях на кольцах, а Олег Верняев завоевал две серебряные медали. Турнир состоялся в венгерском Сомбатхее.
Украинские гимнасты завоевали три награды на этапе Кубка мирового вызова в венгерском Сомбатхее. На пьедестал почёта поднялись Стасис Бутримас и Олег Верняев. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Стасис Бутримас и Олег Верняев завоевали три награды для Украины на этапе Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике
В венгерском Сомбатхее завершился Кубок мирового вызова по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 111 гимнастов из 24 стран, среди них — шестеро представителей Украины. По итогам турнира украинцы трижды поднимались на пьедестал почёта.
Стасис Бутримас завоевал "золото" в упражнении на кольцах, набрав в финале 13,633 балла. В этой же дисциплине серебряным призёром стал Олег Верняев — 13,233 балла. Ещё одну серебряную награду олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал в финале упражнения на параллельных брусьях, где получил 13,433 балла.
Отмечается, что для Стасиса это первое золото и первая медаль на соревнованиях уровня Кубка мирового вызова. А для Олега турнир в Сомбатхее стал возвращением на международную арену после перерыва продолжительностью более года, связанного с восстановлением после травмы.
Украинские скалолазы завоевали «золото» и установили два рекорда Европы21.09.26, 11:34 • 4466 просмотров