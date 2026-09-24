Украинские боксёры Луцак и Илюша завоевали бронзу чемпионата Европы
Киев • УНН
Ирина Луцак и Павел Илюша завоевали бронзу чемпионата Европы в Софии. Оба украинца уступили соперникам в полуфиналах.
Украинские боксеры Ирина Луцак и Павел Иллюша завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по боксу среди любителей в Софии. Оба спортсмена уступили соперникам в полуфиналах. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
В Софии (Болгария) продолжается чемпионат Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing. В течение девяти дней спортсмены разыгрывают медали в 20 весовых категориях. Первые награды для сборной Украины завоевали Ирина Луцак и Павел Иллюша в весовых категориях до 80 кг
В четвертьфинале украинка победила представительницу Болгарии Алейну Мехмед и гарантировала себе бронзовую награду. В 1/2 финала Ирина встретилась с представительницей Ирландии Лизой О’Рурк. По решению судей (0:5) победу одержала ирландская боксерша, поэтому украинка завершила выступление на третьей ступени пьедестала почета.
Отмечается, что для 21-летней Ирины Луцак это первая награда чемпионата Европы. Второй год подряд она выступает на главных международных соревнованиях среди любителей: в 2025 году украинка также принимала участие в чемпионате мира.
Павел Иллюша, который уже имеет победный опыт выступлений на профессиональном ринге, удачно стартовал на континентальном первенстве. В поединке 1/16 финала он победил израильтянина Даниэля Иллюшенка. Далее украинец единогласным решением судей одолел представителя Армении Артуша Оганнисяна, а в четвертьфинале досрочно победил грузинского боксера Люка Матчутатзе.
В полуфинале Павел встретился с представителем Сербии Растко Симичем. Раздельным решением судей победу одержал соперник, поэтому украинец завершил чемпионат Европы с бронзовой наградой.
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