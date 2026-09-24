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Украинские боксёры Луцак и Илюша завоевали бронзу чемпионата Европы

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Ирина Луцак и Павел Илюша завоевали бронзу чемпионата Европы в Софии. Оба украинца уступили соперникам в полуфиналах.

Украинские боксёры Луцак и Илюша завоевали бронзу чемпионата Европы
Украинские боксёры Ирина Луцак и Павел Илюша Фото: НОК Украины

Украинские боксеры Ирина Луцак и Павел Иллюша завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по боксу среди любителей в Софии. Оба спортсмена уступили соперникам в полуфиналах. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В Софии (Болгария) продолжается чемпионат Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing. В течение девяти дней спортсмены разыгрывают медали в 20 весовых категориях. Первые награды для сборной Украины завоевали Ирина Луцак и Павел Иллюша в весовых категориях до 80 кг

- говорится в сообщении.

В четвертьфинале украинка победила представительницу Болгарии Алейну Мехмед и гарантировала себе бронзовую награду. В 1/2 финала Ирина встретилась с представительницей Ирландии Лизой О’Рурк. По решению судей (0:5) победу одержала ирландская боксерша, поэтому украинка завершила выступление на третьей ступени пьедестала почета.

Отмечается, что для 21-летней Ирины Луцак это первая награда чемпионата Европы. Второй год подряд она выступает на главных международных соревнованиях среди любителей: в 2025 году украинка также принимала участие в чемпионате мира.

Павел Иллюша, который уже имеет победный опыт выступлений на профессиональном ринге, удачно стартовал на континентальном первенстве. В поединке 1/16 финала он победил израильтянина Даниэля Иллюшенка. Далее украинец единогласным решением судей одолел представителя Армении Артуша Оганнисяна, а в четвертьфинале досрочно победил грузинского боксера Люка Матчутатзе.

В полуфинале Павел встретился с представителем Сербии Растко Симичем. Раздельным решением судей победу одержал соперник, поэтому украинец завершил чемпионат Европы с бронзовой наградой.

Украинские гимнасты завоевали три медали на Кубке мирового вызова22.09.26, 12:32 • 3333 просмотра

Ольга Розгон

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