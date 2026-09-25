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Украинские боксёры Алиев и Охота завоевали золото и серебро на чемпионате Европы

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Эльвин Алиев стал чемпионом Европы в весовой категории до 65 кг, а Анна Охота завоевала серебро в категории до 48 кг. У Украины 4 медали.

Украинские боксёры Алиев и Охота завоевали золото и серебро на чемпионате Европы
Фото: НОК Украины

В Софии (Болгария) завершается чемпионат Европы по боксу среди любителей под эгидой World Boxing. Украинские боксёры завоевали ещё две награды соревнований: Эльвин Алиев победил в весовой категории до 65 кг, а Анна Охота стала вице-чемпионкой Европы в весовой категории до 48 кг. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Эльвин Алиев — чемпион Европы по боксу, а Анна Охота — серебряная призёрка континентального первенства

— говорится в сообщении.

Эльвин Алиев начал выступление на континентальном первенстве с 1/8 финала, где победил представителя Бельгии. В четвертьфинале украинец одолел боксёра из Азербайджана Милко Хасанова, а в полуфинале по очкам победил представителя Молдовы Александра Параскива, выиграв все три раунда.

В финале Эльвину противостоял французский боксёр Гюго Гро. Украинец активно начал поединок и серией ударов нанёс сопернику рассечение. Бой был досрочно остановлен уже в первом раунде, поэтому Эльвин Алиев стал чемпионом Европы.

Отмечается, что Эльвин стал первым украинским чемпионом Европы среди мужчин с 2019 года. В последний раз это звание завоёвывал Александр Хижняк на чемпионате Европы, который проходил в рамках Европейских игр.

Ещё одну награду для Украины на чемпионате Европы завоевала Анна Охота. Украинка вышла в финал в весовой категории до 48 кг, начав выступление на континентальном первенстве с победы в 1/8 финала над представительницей Венгрии Лиллой Селешки.

В полуфинальном поединке Анна встретилась с представительницей Турции Нюрселен Ялгеттекин. Украинка одержала победу и вышла в финал чемпионата Европы. В решающем бою Анна уступила сопернице, поэтому завершила выступление на континентальном первенстве с серебряной наградой.

Дополнение

На данный момент в активе сборной Украины 4 медали — 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые. Благодаря этому результату наша команда занимает промежуточное второе место в общекомандном медальном зачёте континентального первенства. Отметим, что в заключительный соревновательный день копилка сборной Украины гарантированно пополнится одной наградой — за звание чемпиона Европы будет бороться украинец Айдер Абдураимов.

Украинские боксёры Луцак и Илюша завоевали бронзу чемпионата Европы24.09.26, 17:29 • 3346 просмотров

Ольга Розгон

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