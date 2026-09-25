Ф1 Гран-прі Азербайджану 2026: гонка в Баку

У суботу, 26 вересня, на вуличній трасі Баку відбудеться головна гонка Гран-прі Азербайджану - 15-го етапу сезону Формули-1 2026 року, який цього разу проходить за незвичним розкладом через День пам'яті в країні. За підсумками кваліфікації з першої позиції стартуватиме пілот Mercedes Джордж Рассел, який випередив Шарля Леклера (Ferrari) та Оскара Піастрі (McLaren), тоді як переможець третього тренування Макс Ферстаппен розпочне гонку лише восьмим, пише УНН.

F1 Гран-прі Азербайджану: розклад гоночного вікенду

З 24 по 26 вересня на міських вулицях Баку відбудеться 15-й етап сезону Формули-1 2026 року – Гран-прі Азербайджану, який відкриє перший трійник у чемпіонаті.

Цього разу гоночний вікенд пройде за незвичним розкладом. Через День пам'яті в Азербайджані, який відзначається 27 вересня, основна гонка відбудеться не в неділю, а в суботу. Вільні заїзди пройшли у четвер, третя практика та кваліфікація - у п'ятницю.

Після двох поспіль перемог у Монці та Мадриді лідерство в особистому заліку зберігає Андреа Кімі Антонеллі. Пілот Мерседеса збільшив перевагу над напарником Джорджем Расселлом до 81 очка. У Кубку конструкторів Мерседес також впевнено лідирує – після 14 етапів команда має 503 очки. Друге місце посідає Феррарі з 358 балами, третє – Макларен із 306.

Формула 1 Гран-прі Азербайджану: кваліфікація

Сьогодні, 25 вересня в рамках чергового етапу Формули-1 сезону-2026 відбулась третя Практика Гран-прі Азербайджану.

Перемогу за підсумками заїзду святкував пілот команди Ред-Булл Макс Ферстаппен, друга позиція у гонщика Мерседес Джорджа Рассела, а ТОП-3 замкнув представник Феррарі Льюїс Хемілтон.

Голландець фінішував на одну десяту від Рассела та Льюїса Хемілтона з часом 1 хв 43,922 с на вулицях Баку під час останньої години тренувань, де пілоти розширювали межі можливостей перед кваліфікацією, яка відбудеться пізніше у п'ятницю.

Як і протягом усього сезону, команди та пілоти неохоче вирушали на старт на початку третьої робочої спроби, оскільки поверхня траси в Баку була помітно вкрита пилом та листям через сильний вітер.

Лише на 20-й хвилині гонки провідні претенденти з'явилися на м'яких шинах Pirelli. Хемілтон показав час 1 хв 46,168 с., перш ніж його випередив Шарль Леклер з іншим часом 1 хв 45,564 с.

Кімі Антонеллі та Рассел посіли третє та четверте місця, подолавши свої перші найкращі кола, але обидва пілоти Мерседес розпочали останнє тренування на шинах середньої міцності.

Згодом пілот Мерседес Джордж Рассел фінішував першим за підсумками кваліфікаційної сесії Гран-прі Азербайджану Формули-1 сезону-2026.

Результати кваліфікації Гран-прі Азербайджану (топ-10);

Джордж Рассел (Мерседес) – 1:42.526;

Шарль Леклер (Феррарі) – +0.837;

Оскар Піастрі (Макларен) – +0.838;

Ізак Аджар (Ред Булл) – +0.974;

Ландо Норріс (Макларен) – +1.146;

Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +1.332;

П'єр Гаслі (Альпін) – +1.521;

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1.555;

Карлос Сайнс-молодший (Вільямс) – +2.040;

Франко Колапінто (Альпін) – +15.204.

Гонка Гран-прі Азербайджану: траса та особливості етапу в Баку

Траса в Баку - місце проведення Гран-прі "Формули-1", що вже добре зарекомендувало себе, - це суто вулична траса, яка щороку пропонує дуже цікаве видовище.

Довжина траси, спроектованої знаменитим архітектором трас "Формули-1", становить понад шість кілометрів, що робить її однією з найдовших у чемпіонаті світу. Вона має 20 поворотів, а її ширина варіюється від 13 метрів у найширшій частині до всього 7,6 метра в тому місці, де вона проходить через історичний центр міста. Дистанція гонки становить 51 коло (306,049 км).

Вулична траса в Баку складається з довгих прямих, вузьких ділянок і крутих поворотів, що робить її однією з найскладніших трас у календарі "Формули-1".

Траса має унікальне планування, яке включає вузьку ділянку підйому, вузьку ділянку замка та довгу рівну ділянку вздовж набережної.

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