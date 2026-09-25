Ф1 Гран-при Азербайджана 2026: гонка в Баку

В субботу, 26 сентября, на городской трассе Баку состоится главная гонка Гран-при Азербайджана — 15-го этапа сезона Формулы-1 2026 года, который на этот раз проходит по необычному расписанию из-за Дня памяти в стране. По итогам квалификации с первой позиции стартует пилот Mercedes Джордж Расселл, опередивший Шарля Леклера (Ferrari) и Оскара Пиастри (McLaren), тогда как победитель третьей тренировки Макс Ферстаппен начнёт гонку лишь восьмым, пишет УНН.

F1 Гран-при Азербайджана: расписание гоночного уик-энда

С 24 по 26 сентября на городских улицах Баку состоится 15-й этап сезона Формулы-1 2026 года — Гран-при Азербайджана, который откроет первую тройную серию гонок в чемпионате.

На этот раз гоночный уик-энд пройдёт по необычному расписанию. Из-за Дня памяти в Азербайджане, который отмечается 27 сентября, основная гонка состоится не в воскресенье, а в субботу. Свободные заезды прошли в четверг, третья практика и квалификация — в пятницу.

После двух побед подряд в Монце и Мадриде лидерство в личном зачёте сохраняет Андреа Кими Антонелли. Пилот Mercedes увеличил отрыв от напарника Джорджа Расселла до 81 очка. В Кубке конструкторов Mercedes также уверенно лидирует — после 14 этапов у команды 503 очка. Второе место занимает Ferrari с 358 баллами, третье — McLaren с 306.

Формула-1 Гран-при Азербайджана: квалификация

Сегодня, 25 сентября, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2026 состоялась третья практика Гран-при Азербайджана.

Победу по итогам заезда одержал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик Mercedes Джордж Расселл, а ТОП-3 замкнул представитель Ferrari Льюис Хэмилтон.

Нидерландец финишировал на одну десятую секунды впереди Расселла и Льюиса Хэмилтона со временем 1 мин 43,922 с на улицах Баку во время последнего часа тренировок, в котором пилоты расширяли пределы возможностей перед квалификацией, которая состоится позже в пятницу.

Как и на протяжении всего сезона, команды и пилоты неохотно выезжали на старт в начале третьей рабочей попытки, поскольку поверхность трассы в Баку была заметно покрыта пылью и листьями из-за сильного ветра.

Только на 20-й минуте гонки главные претенденты появились на мягких шинах Pirelli. Хэмилтон показал время 1 мин 46,168 с., прежде чем его опередил Шарль Леклер с результатом 1 мин 45,564 с.

Кими Антонелли и Расселл заняли третье и четвёртое места, показав свои первые лучшие круги, однако оба пилота Mercedes начали последнюю тренировку на шинах средней жёсткости.

Позже пилот Mercedes Джордж Расселл стал первым по итогам квалификационной сессии Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона-2026.

Результаты квалификации Гран-при Азербайджана (топ-10);

Джордж Расселл (Mercedes) — 1:42.526;

Шарль Леклер (Ferrari) — +0.837;

Оскар Пиастри (McLaren) — +0.838;

Айзек Хаджар (Red Bull) — +0.974;

Ландо Норрис (McLaren) — +1.146;

Льюис Хэмилтон (Ferrari) — +1.332;

Пьер Гасли (Alpine) — +1.521;

Макс Ферстаппен (Red Bull) — +1.555;

Карлос Сайнс-младший (Williams) — +2.040;

Франко Колапинто (Alpine) — +15.204.

Гонка Гран-при Азербайджана: трасса и особенности этапа в Баку

Трасса в Баку — место проведения Гран-при "Формулы-1", уже хорошо зарекомендовавшее себя, — это полностью городская трасса, которая каждый год предлагает очень интересное зрелище.

Длина трассы, спроектированной знаменитым архитектором трасс "Формулы-1", составляет более шести километров, что делает её одной из самых длинных в чемпионате мира. На ней 20 поворотов, а её ширина варьируется от 13 метров в самом широком месте до всего 7,6 метра на участке, проходящем через исторический центр города. Дистанция гонки составляет 51 круг (306,049 км).

Городская трасса в Баку состоит из длинных прямых, узких участков и крутых поворотов, что делает её одной из самых сложных трасс в календаре "Формулы-1".

Трасса имеет уникальную конфигурацию, включающую узкий подъём, узкий участок у замка и длинный прямой отрезок вдоль набережной.

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