Ф1 Гран-при Азербайджана 2026: гонка в Баку
Киев • УНН
Джордж Рассел выиграл квалификацию 15-го этапа Формулы-1 в Баку. Ферстаппен стартует восьмым, а гонка состоится в субботу из-за Дня памяти.
В субботу, 26 сентября, на городской трассе Баку состоится главная гонка Гран-при Азербайджана — 15-го этапа сезона Формулы-1 2026 года, который на этот раз проходит по необычному расписанию из-за Дня памяти в стране. По итогам квалификации с первой позиции стартует пилот Mercedes Джордж Расселл, опередивший Шарля Леклера (Ferrari) и Оскара Пиастри (McLaren), тогда как победитель третьей тренировки Макс Ферстаппен начнёт гонку лишь восьмым, пишет УНН.
F1 Гран-при Азербайджана: расписание гоночного уик-энда
С 24 по 26 сентября на городских улицах Баку состоится 15-й этап сезона Формулы-1 2026 года — Гран-при Азербайджана, который откроет первую тройную серию гонок в чемпионате.
На этот раз гоночный уик-энд пройдёт по необычному расписанию. Из-за Дня памяти в Азербайджане, который отмечается 27 сентября, основная гонка состоится не в воскресенье, а в субботу. Свободные заезды прошли в четверг, третья практика и квалификация — в пятницу.
После двух побед подряд в Монце и Мадриде лидерство в личном зачёте сохраняет Андреа Кими Антонелли. Пилот Mercedes увеличил отрыв от напарника Джорджа Расселла до 81 очка. В Кубке конструкторов Mercedes также уверенно лидирует — после 14 этапов у команды 503 очка. Второе место занимает Ferrari с 358 баллами, третье — McLaren с 306.
Формула-1 Гран-при Азербайджана: квалификация
Сегодня, 25 сентября, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2026 состоялась третья практика Гран-при Азербайджана.
Победу по итогам заезда одержал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик Mercedes Джордж Расселл, а ТОП-3 замкнул представитель Ferrari Льюис Хэмилтон.
Нидерландец финишировал на одну десятую секунды впереди Расселла и Льюиса Хэмилтона со временем 1 мин 43,922 с на улицах Баку во время последнего часа тренировок, в котором пилоты расширяли пределы возможностей перед квалификацией, которая состоится позже в пятницу.
Как и на протяжении всего сезона, команды и пилоты неохотно выезжали на старт в начале третьей рабочей попытки, поскольку поверхность трассы в Баку была заметно покрыта пылью и листьями из-за сильного ветра.
Только на 20-й минуте гонки главные претенденты появились на мягких шинах Pirelli. Хэмилтон показал время 1 мин 46,168 с., прежде чем его опередил Шарль Леклер с результатом 1 мин 45,564 с.
Кими Антонелли и Расселл заняли третье и четвёртое места, показав свои первые лучшие круги, однако оба пилота Mercedes начали последнюю тренировку на шинах средней жёсткости.
Позже пилот Mercedes Джордж Расселл стал первым по итогам квалификационной сессии Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона-2026.
Результаты квалификации Гран-при Азербайджана (топ-10);
- Джордж Расселл
(Mercedes) — 1:42.526;
- Шарль Леклер
(Ferrari) — +0.837;
- Оскар Пиастри
(McLaren) — +0.838;
- Айзек Хаджар (Red Bull)
— +0.974;
- Ландо Норрис
(McLaren) — +1.146;
- Льюис Хэмилтон
(Ferrari) — +1.332;
- Пьер Гасли (Alpine) —
+1.521;
- Макс Ферстаппен (Red
Bull) — +1.555;
- Карлос Сайнс-младший
(Williams) — +2.040;
- Франко Колапинто
(Alpine) — +15.204.
Гонка Гран-при Азербайджана: трасса и особенности этапа в Баку
Трасса в Баку — место проведения Гран-при "Формулы-1", уже хорошо зарекомендовавшее себя, — это полностью городская трасса, которая каждый год предлагает очень интересное зрелище.
Длина трассы, спроектированной знаменитым архитектором трасс "Формулы-1", составляет более шести километров, что делает её одной из самых длинных в чемпионате мира. На ней 20 поворотов, а её ширина варьируется от 13 метров в самом широком месте до всего 7,6 метра на участке, проходящем через исторический центр города. Дистанция гонки составляет 51 круг (306,049 км).
Городская трасса в Баку состоит из длинных прямых, узких участков и крутых поворотов, что делает её одной из самых сложных трасс в календаре "Формулы-1".
Трасса имеет уникальную конфигурацию, включающую узкий подъём, узкий участок у замка и длинный прямой отрезок вдоль набережной.
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