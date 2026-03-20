OpenAI планирует "суперприложение" для рабочего стола с ChatGPT

OpenAI разрабатывает программу для рабочего стола ПК, которая объединит чат-бота ChatGPT, инструмент для программирования и веб-браузер, чтобы удержать пользователей в условиях жесткой конкуренции со стороны таких соперников, как Anthropic PBC, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Единое приложение объединит ChatGPT, Codex и ChatGPT Atlas, веб-браузер с искусственным интеллектом, выпущенный компанией в прошлом году, по словам источника, знакомого с ситуацией. Неясно, когда программа будет запущена. Компания продолжит предлагать свое автономное приложение ChatGPT.

Фиджи Симо, генеральный директор компании по приложениям, возглавит работу по объединению продуктов в одно приложение и займется его маркетингом, сообщил источник. Президент OpenAI Грег Брокман будет работать с Симо над продуктом, добавили они. OpenAI отказалась от комментариев.

Дополнение

OpenAI, Anthropic, Google (Alphabet Inc.) и другие разработчики в последние годы представили ряд ИИ-моделей, способных решать все более сложные задачи - от анализа отчетов о доходах компаний до написания кода и генерации поразительно реалистичных изображений и видео.