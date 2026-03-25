OpenAI закриває Sora і припиняє партнерство з Disney
Компанія припиняє розвиток відеогенератора Sora через високі витрати ресурсів. Співпраця з Disney на 1 мільярд доларів також офіційно завершується.
OpenAI вирішила згорнути розвиток відеогенератора Sora та припинити співпрацю з Walt Disney. Компанія пояснює це оптимізацією продуктового портфоліо та перерозподілом обчислювальних ресурсів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Sora припинить роботу протягом найближчих місяців – разом із окремим додатком і API для розробників. Сервіс дозволяв створювати короткі відео за текстовими запитами та поширювати їх у форматі квазісоціальної мережі.
Після запуску у вересні додаток швидко став популярним, однак згодом втратив позиції в App Store. Технологія вимагала значних обчислювальних ресурсів, що стало одним із факторів закриття.
Розрив угоди з Disney
Разом із закриттям Sora OpenAI згортає партнерство з Walt Disney, яке було пов’язане саме з цим продуктом.
У межах угоди Disney планувала надати ліцензії на використання персонажів, зокрема Міккі Мауса та Попелюшки, а також інвестувати до 1 мільярда доларів через варранти на акції.
Подальші плани компанії
Генеральний директор Сем Альтман заявив, що компанія зосереджується на розвитку агентів штучного інтелекту та нової моделі під назвою Spud.
Також OpenAI працює над об’єднаним десктопним застосунком, який включатиме ChatGPT, інструменти програмування та браузер. Частину команд безпеки планують реорганізувати для інтеграції у процес розробки.
