24 марта, 18:45 • 15027 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
24 марта, 18:26 • 17946 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 16841 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
24 марта, 16:18 • 21112 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 27704 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 24487 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
24 марта, 14:12 • 26011 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
24 марта, 13:42 • 44901 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
24 марта, 12:48 • 41901 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
24 марта, 12:22 • 19848 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
OpenAI закрывает Sora и прекращает партнерство с Disney

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Компания прекращает развитие видеогенератора Sora из-за высоких затрат ресурсов. Сотрудничество с Disney на 1 миллиард долларов также официально завершается.

OpenAI решила свернуть развитие видеогенератора Sora и прекратить сотрудничество с Walt Disney. Компания объясняет это оптимизацией продуктового портфолио и перераспределением вычислительных ресурсов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Sora прекратит работу в течение ближайших месяцев – вместе с отдельным приложением и API для разработчиков. Сервис позволял создавать короткие видео по текстовым запросам и распространять их в формате квазисоциальной сети.

После запуска в сентябре приложение быстро стало популярным, однако впоследствии потеряло позиции в App Store. Технология требовала значительных вычислительных ресурсов, что стало одним из факторов закрытия.

Мы прощаемся с Sora

– заявили в OpenAI, поблагодарив пользователей за созданный контент.

Разрыв соглашения с Disney

Вместе с закрытием Sora OpenAI сворачивает партнерство с Walt Disney, которое было связано именно с этим продуктом.

В рамках соглашения Disney планировала предоставить лицензии на использование персонажей, в частности Микки Мауса и Золушки, а также инвестировать до 1 миллиарда долларов через варранты на акции.

Дальнейшие планы компании

Генеральный директор Сэм Альтман заявил, что компания сосредоточится на развитии агентов искусственного интеллекта и новой модели под названием Spud.

Также OpenAI работает над объединенным десктопным приложением, которое будет включать ChatGPT, инструменты программирования и браузер. Часть команд безопасности планируют реорганизовать для интеграции в процесс разработки.

Степан Гафтко

