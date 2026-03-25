OpenAI закрывает Sora и прекращает партнерство с Disney
Киев • УНН
Компания прекращает развитие видеогенератора Sora из-за высоких затрат ресурсов. Сотрудничество с Disney на 1 миллиард долларов также официально завершается.
OpenAI решила свернуть развитие видеогенератора Sora и прекратить сотрудничество с Walt Disney. Компания объясняет это оптимизацией продуктового портфолио и перераспределением вычислительных ресурсов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Sora прекратит работу в течение ближайших месяцев – вместе с отдельным приложением и API для разработчиков. Сервис позволял создавать короткие видео по текстовым запросам и распространять их в формате квазисоциальной сети.
После запуска в сентябре приложение быстро стало популярным, однако впоследствии потеряло позиции в App Store. Технология требовала значительных вычислительных ресурсов, что стало одним из факторов закрытия.
Мы прощаемся с Sora
Разрыв соглашения с Disney
Вместе с закрытием Sora OpenAI сворачивает партнерство с Walt Disney, которое было связано именно с этим продуктом.
OpenAI представила новую модель GPT-5.4 для ChatGPT, API и Codex06.03.26, 12:38 • 4209 просмотров
В рамках соглашения Disney планировала предоставить лицензии на использование персонажей, в частности Микки Мауса и Золушки, а также инвестировать до 1 миллиарда долларов через варранты на акции.
Дальнейшие планы компании
Генеральный директор Сэм Альтман заявил, что компания сосредоточится на развитии агентов искусственного интеллекта и новой модели под названием Spud.
Также OpenAI работает над объединенным десктопным приложением, которое будет включать ChatGPT, инструменты программирования и браузер. Часть команд безопасности планируют реорганизовать для интеграции в процесс разработки.
OpenAI планирует "суперприложение" для рабочего стола с ChatGPT20.03.26, 10:01 • 3968 просмотров