В OpenAI изменения в руководстве: двое топ-менеджеров уходят в отпуск по состоянию здоровья, COO меняет должность

Фиджи Симо, генеральный директор OpenAI по разработке искусственного интеллекта. Фото: Bloomberg

В OpenAI произошли кадровые изменения в руководстве: операционный директор Брэд Лайткеп переходит на новую роль, а директор по маркетингу Кейт Руш и руководитель направления AGI Фиджи Симо временно покидают работу по состоянию здоровья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний меморандум компании, пишет УНН.

Подробности

Лайткеп в дальнейшем будет отвечать за специальные проекты и напрямую отчитываться гендиректору Сэму Альтману. Часть его предыдущих обязанностей возьмет на себя директор по доходам Дениз Дрессер.

Кейт Руш покидает пост, чтобы пройти лечение от рака, и планирует вернуться позже с меньшим кругом обязанностей. Фиджи Симо берет нескольконедельный отпуск из-за хронического нейроиммунного заболевания, после чего также должна вернуться к работе.

Изменения происходят на фоне расширения компании и подготовки к новому этапу развития. В OpenAI заявили: "У нас сильная команда руководства, которая сосредоточена на наших важнейших приоритетах", а также добавили: "У нас есть хорошие возможности для продолжения работы с непрерывностью и импульсом".

