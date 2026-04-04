В OpenAI изменения в руководстве: двое топ-менеджеров уходят в отпуск по состоянию здоровья, COO меняет должность
Киев • УНН
Операционный директор Брэд Лайткеп меняет должность в OpenAI. Две топ-менеджера уходят в отпуск на лечение, а Дениз Дрессер берет часть обязанностей.
В OpenAI произошли кадровые изменения в руководстве: операционный директор Брэд Лайткеп переходит на новую роль, а директор по маркетингу Кейт Руш и руководитель направления AGI Фиджи Симо временно покидают работу по состоянию здоровья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний меморандум компании, пишет УНН.
Подробности
Лайткеп в дальнейшем будет отвечать за специальные проекты и напрямую отчитываться гендиректору Сэму Альтману. Часть его предыдущих обязанностей возьмет на себя директор по доходам Дениз Дрессер.
Кейт Руш покидает пост, чтобы пройти лечение от рака, и планирует вернуться позже с меньшим кругом обязанностей. Фиджи Симо берет нескольконедельный отпуск из-за хронического нейроиммунного заболевания, после чего также должна вернуться к работе.
Изменения происходят на фоне расширения компании и подготовки к новому этапу развития. В OpenAI заявили: "У нас сильная команда руководства, которая сосредоточена на наших важнейших приоритетах", а также добавили: "У нас есть хорошие возможности для продолжения работы с непрерывностью и импульсом".
