OpenAI готує до запуску кібербезпекову модель GPT-6 Cyber

OpenAI, як очікується, представить свою наступну модель, орієнтовану на кібербезпеку, GPT-6 Cyber, у найближчі тижні. Про це повідомило видання Fortune 24 вересня, пише УНН.

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За даними кількох джерел, знайомих із планами, "OpenAI готується представити свою новітню модель, орієнтовану на кібербезпеку, GPT-6 Cyber, у найближчі тижні". Компанія також представить новий продукт, який допоможе клієнтам розгорнути модель більш безпечним та автоматизованим способом.

Новий, поки що безіменний продукт стане першим для OpenAI і продовжить парадигму, вперше застосовану OpenAI у своїх споживчих продуктах, де ChatGPT служить шлюзом, через який багато користувачів отримують доступ до нових моделей, таких як GPT-6 Astra. Він покликаний допомогти клієнтам створювати автоматизовані робочі процеси та усувати вразливості в умовах дедалі більш просунутих кібератак з використанням ШІ. Це також дає OpenAI більший контроль над тим, як використовуються її моделі, для моніторингу безпеки.

За словами джерела, обмежена кількість клієнтів у програмі OpenAI Daybreak Red, призначеної тільки для додатків, уже мають доступ до GPT-6 Cyber ​​для альфа-тестування. Daybreak – це програма компанії з кібербезпеки, яка розділена на два рівні доступу – червоний (Red) та синій (Blue). Клієнти програми Daybreak Red мають доступ до найпередовіших продуктів OpenAI у сфері кібербезпеки. Daybreak Blue – це більш загальна програма доступу, хоча вона також призначена лише для програм.

Випуск нових продуктів у галузі кібербезпеки відбувається на тлі критики на адресу OpenAI та інших провідних лабораторій ШІ за низку тривожних інцидентів, у яких "несанкціоновані" агенти виходили за межі своїх "пісочниць" та зламували зовнішні веб-сайти, включаючи сайт Hugging Face та сайт австралійського уряду. Але хоча ці інциденти викликали тривогу щодо ризиків безпеки ШІ, нові інструменти кібербезпеки OpenAI є частиною постійних зусиль компанії з розробки продуктів безпеки для ШІ, зазначає видання.

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GPT-6 Cyber ​​- четверта модель, орієнтована на кібербезпеку, випущена OpenAI цього року. Першою була GPT-5.4 Cyber ​​у квітні 2026 року, за нею пішли GPT-5.5 Cyber ​​у червні та GPT-5.6 Cyber ​​у серпні. OpenAI зосередилася на корпоративному продажу продуктів кібербезпеки, і зараз цю роботу очолює директор з доходів Далі Раїч, який приєднався до компанії в серпні.

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Раніше цього місяця OpenAI заявила, що інвестує 1 мільярд доларів у субсидування використання своїх продуктів кібербезпеки для критично важливих сервісів.

Наступного тижня OpenAI також планує випустити десяток або більше інших продуктів на своєму щорічному заході DevDay, який відбудеться 29 вересня, згідно з іншим джерелом, знайомим із програмою. Більшість цих релізів не пов'язані з кібербезпекою, а скоріше з іншими областями бізнесу, орієнтованими як на корпоративний, так і споживчий сегмент.

За словами джерела, OpenAI призупинила всі великі запуски за останні два тижні, за винятком доступних за ціною моделей GPT-6 Sol і Luna, щоб випустити їх на DevDay. Раніше цього місяця генеральний директор Сем Альтман натякнув на велику кількість нових релізів на DevDay у твіті з кількома емодзі кораблів.

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