OpenAI готовит к запуску модель кибербезопасности GPT-6 Cyber

Как ожидается, OpenAI представит свою следующую модель, ориентированную на кибербезопасность, GPT-6 Cyber, в ближайшие недели. Об этом 24 сентября сообщило издание Fortune, пишет УНН.

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По данным нескольких источников, знакомых с планами, "OpenAI готовится представить свою новейшую модель, ориентированную на кибербезопасность, GPT-6 Cyber, в ближайшие недели". Компания также представит новый продукт, который поможет клиентам развернуть модель более безопасным и автоматизированным способом.

Новый, пока безымянный продукт станет первым для OpenAI и продолжит парадигму, впервые примененную OpenAI в своих потребительских продуктах, где ChatGPT служит шлюзом, через который многие пользователи получают доступ к новым моделям, таким как GPT-6 Astra. Он призван помочь клиентам создавать автоматизированные рабочие процессы и устранять уязвимости в условиях все более сложных кибератак с использованием ИИ. Это также дает OpenAI больший контроль над тем, как используются ее модели, для мониторинга безопасности.

По словам источника, ограниченное число клиентов в предназначенной только для приложений программе OpenAI Daybreak Red уже имеют доступ к GPT-6 Cyber ​​для альфа-тестирования. Daybreak – это программа компании в сфере кибербезопасности, которая разделена на два уровня доступа – красный (Red) и синий (Blue). Клиенты программы Daybreak Red имеют доступ к самым передовым продуктам OpenAI в сфере кибербезопасности. Daybreak Blue – это более общая программа доступа, хотя она также предназначена только для приложений.

Выпуск новых продуктов в области кибербезопасности происходит на фоне критики в адрес OpenAI и других ведущих лабораторий ИИ из-за ряда тревожных инцидентов, в которых "несанкционированные" агенты выходили за пределы своих "песочниц" и взламывали внешние веб-сайты, включая сайт Hugging Face и сайт австралийского правительства. Но хотя эти инциденты вызвали тревогу по поводу рисков безопасности ИИ, новые инструменты кибербезопасности OpenAI являются частью постоянных усилий компании по разработке продуктов безопасности для ИИ, отмечает издание.

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GPT-6 Cyber ​​– четвертая модель, ориентированная на кибербезопасность, выпущенная OpenAI в этом году. Первой была GPT-5.4 Cyber ​​в апреле 2026 года, за ней последовали GPT-5.5 Cyber ​​в июне и GPT-5.6 Cyber ​​в августе. OpenAI сосредоточилась на корпоративных продажах продуктов кибербезопасности, и сейчас эту работу возглавляет директор по доходам Дали Раич, который присоединился к компании в августе.

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Ранее в этом месяце OpenAI заявила, что инвестирует 1 миллиард долларов в субсидирование использования своих продуктов кибербезопасности для критически важных сервисов.

На следующей неделе OpenAI также планирует выпустить дюжину или более других продуктов на своем ежегодном мероприятии DevDay, которое состоится 29 сентября, согласно другому источнику, знакомому с программой. Большинство этих релизов не связаны с кибербезопасностью, а скорее с другими областями бизнеса, ориентированными как на корпоративный, так и на потребительский сегмент.

По словам источника, OpenAI приостановила все крупные запуски за последние две недели, за исключением доступных по цене моделей GPT-6 Sol и Luna, чтобы выпустить их на DevDay. Ранее в этом месяце генеральный директор Сэм Альтман намекнул на большое количество новых релизов на DevDay в твите с несколькими эмодзи кораблей.

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