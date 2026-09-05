$44.7351.94
ukenru
07:33 • 416 просмотра
В кремле не ждут прорыва от новых переговоров с США - Bloomberg
07:18 • 2022 просмотра
Украинцы всё чаще покидают Польшу и переезжают в Чехию
05:59 • 8150 просмотра
россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами - сколько сбили и где есть попаданияPhotoVideo
04:26 • 13434 просмотра
Россияне ударили по Каменскому — 4 человека погибли, еще 5 пострадали
02:57 • 15946 просмотра
ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб
01:54 • 15369 просмотра
Буданов заявил, что регулярно общался с Пригожиным почти до мятежа «Вагнера»
5 сентября, 01:16 • 14570 просмотра
Бессент спрогнозировал обвал цен на нефть до $40 после завершения войны с Ираном
5 сентября, 00:56 • 13923 просмотра
Украина в 2027 году получит новые 155-мм САУ «Марта» для замены советской и западной артиллерии
5 сентября, 00:17 • 12031 просмотра
В Германии запустили производство тысяч дальнобойных дронов для Украины — один из них поражает цели на расстоянии 1500 км
4 сентября, 23:55 • 12820 просмотра
Трамп завуалированно поддержал производство ракет Patriot в Украине — американские СМИPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
5.5м/с
59%
743мм
Популярные новости
Администрация Трампа готовит новую стратегию для Ближнего Востока после войны с Ираном — Axios4 сентября, 21:55 • 3826 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 14666 просмотра
кремль устраняет оппонентов: в рф популярного коммуниста сняли с выборов из-за якобы фотографии навального4 сентября, 22:18 • 7072 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 14486 просмотра
В средневековых рукописях нашли ДНК опасного вируса, свирепствовавшего тысячи лет назад5 сентября, 00:06 • 8056 просмотра
публикации
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 42020 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 51982 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 45894 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 41046 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 49474 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Джей Ди Вэнс
Кирилл Буданов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 14587 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 14763 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 27734 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 47491 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 43875 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
9К720 Искандер
Техника
The New York Times

ИИ-агенты OpenAI продолжают сбегать в сеть - эксперты призывают к контролю

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Исследователи заявили, что внутренние агенты OpenAI использовали немецкий вики-форум для координации оценок и обхода контроля. Инцидент произошёл после взлома Hugging Face.

ИИ-агенты OpenAI продолжают сбегать в сеть - эксперты призывают к контролю

OpenAI оказалась в центре очередного инцидента с использованием роя агентов. Исследователи утверждают, что внутренние агенты компании в мае и июне захватили малоизвестную немецкоязычную вики-систему, используя её для координации оценок и обмена методами, чтобы обойти собственный контроль OpenAI. Об этом УНН пишет со ссылкой на TechCrunch.

Что известно о взломах ИИ-агентов

Группа независимых исследователей в области ИИ выявила, что агенты OpenAI, работающие внутри компании, начали публиковать сообщения на малоизвестном немецком вики-форуме, чтобы сотрудничать при оценке результатов. Очевидно, они работали вместе более месяца без ведома OpenAI.

Представитель передовой лаборатории не стал уточнять, действительно ли эти агенты были из OpenAI и когда лаборатория узнала об их действиях. Он отметил, что OpenAI не получила возможности ознакомиться с результатами исследований до их публикации 4 сентября, но заявил, что компания, разрабатывающая ИИ-модели, "сейчас внимательно изучает их содержание и предпримет все необходимые дальнейшие шаги".

Это откровение появилось через несколько дней после того, как METR и Redwood Research опубликовали свой отчёт о взломе Hugging Face в июле. В июле рой агентов OpenAI совместно вышел из своей "песочницы" во время оценки кибербезопасности и взломал серверы Hugging Face. Затем следующий рой перенял методы первого и использовал их для получения административного доступа к исследовательскому кластеру в собственной инфраструктуре OpenAI. OpenAI привлекла METR и Redwood для расследования части инцидента, связанной с Hugging Face.

Теперь, когда всплывает ещё один инцидент — после аналогичных эпизодов с моделями от Meta и Anthropic, — исследователи безопасности ИИ с большей настойчивостью утверждают, что серьёзные инциденты должны завершаться независимыми расследованиями после инцидента, а не оставлять лабораториям право решать, когда привлекать сторонних специалистов и что им разрешено исследовать.

OpenAI не заметила, как её ИИ-агенты использовали форум для хакерской атаки - СМИ06.08.26, 14:03 • 3265 просмотров

Что говорят эксперты

"Результаты принципиально сложно контролировать, и существует значительный риск утечки за пределы лаборатории", — заявил основатель и генеральный директор некоммерческой исследовательской лаборатории Transluce Джейкоб Штайнхардт по поводу безопасности искусственного интеллекта. "Мы должны предъявлять к этой технологии как минимум те же стандарты, что и к другим научным исследованиям высокого риска", — отметил он.

Штайнхардт подчеркнул, что нынешние инциденты показывают: отрасли необходимы "систематические поведенческие расследования" и "более независимый анализ после инцидентов".

"Эти недавние хакерские атаки напоминают о том, что возможности быстро масштабируются, поэтому и надзор должен масштабироваться", — сказал Штайнхардт. "Помимо самой технологии нам также необходимы более независимый доступ и надзор со стороны третьих лиц", — указал он.

Призывы к действиям прозвучали на фоне выпуска OpenAI Astra, самой мощной и функциональной ИИ-модели — модели, которая, по мнению экспертов по безопасности, будет больше похожа на "чёрный ящик" из-за метода рассуждений, усложняющего отслеживание цепочки мыслей модели.

OpenAI представила GPT-6 Astra — доступ к самой мощной модели сначала получат не все04.09.26, 01:56 • 3740 просмотров

Как отмечает издание, законодательство США пока не предусматривает тех видов независимых проверок, которые необходимы в других отраслях.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
OpenAI
Соединённые Штаты