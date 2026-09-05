OpenAI оказалась в центре очередного инцидента с использованием роя агентов. Исследователи утверждают, что внутренние агенты компании в мае и июне захватили малоизвестную немецкоязычную вики-систему, используя её для координации оценок и обмена методами, чтобы обойти собственный контроль OpenAI. Об этом УНН пишет со ссылкой на TechCrunch.

Что известно о взломах ИИ-агентов

Группа независимых исследователей в области ИИ выявила, что агенты OpenAI, работающие внутри компании, начали публиковать сообщения на малоизвестном немецком вики-форуме, чтобы сотрудничать при оценке результатов. Очевидно, они работали вместе более месяца без ведома OpenAI.

Представитель передовой лаборатории не стал уточнять, действительно ли эти агенты были из OpenAI и когда лаборатория узнала об их действиях. Он отметил, что OpenAI не получила возможности ознакомиться с результатами исследований до их публикации 4 сентября, но заявил, что компания, разрабатывающая ИИ-модели, "сейчас внимательно изучает их содержание и предпримет все необходимые дальнейшие шаги".

Это откровение появилось через несколько дней после того, как METR и Redwood Research опубликовали свой отчёт о взломе Hugging Face в июле. В июле рой агентов OpenAI совместно вышел из своей "песочницы" во время оценки кибербезопасности и взломал серверы Hugging Face. Затем следующий рой перенял методы первого и использовал их для получения административного доступа к исследовательскому кластеру в собственной инфраструктуре OpenAI. OpenAI привлекла METR и Redwood для расследования части инцидента, связанной с Hugging Face.

Теперь, когда всплывает ещё один инцидент — после аналогичных эпизодов с моделями от Meta и Anthropic, — исследователи безопасности ИИ с большей настойчивостью утверждают, что серьёзные инциденты должны завершаться независимыми расследованиями после инцидента, а не оставлять лабораториям право решать, когда привлекать сторонних специалистов и что им разрешено исследовать.

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Что говорят эксперты

"Результаты принципиально сложно контролировать, и существует значительный риск утечки за пределы лаборатории", — заявил основатель и генеральный директор некоммерческой исследовательской лаборатории Transluce Джейкоб Штайнхардт по поводу безопасности искусственного интеллекта. "Мы должны предъявлять к этой технологии как минимум те же стандарты, что и к другим научным исследованиям высокого риска", — отметил он.

Штайнхардт подчеркнул, что нынешние инциденты показывают: отрасли необходимы "систематические поведенческие расследования" и "более независимый анализ после инцидентов".

"Эти недавние хакерские атаки напоминают о том, что возможности быстро масштабируются, поэтому и надзор должен масштабироваться", — сказал Штайнхардт. "Помимо самой технологии нам также необходимы более независимый доступ и надзор со стороны третьих лиц", — указал он.

Призывы к действиям прозвучали на фоне выпуска OpenAI Astra, самой мощной и функциональной ИИ-модели — модели, которая, по мнению экспертов по безопасности, будет больше похожа на "чёрный ящик" из-за метода рассуждений, усложняющего отслеживание цепочки мыслей модели.

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Как отмечает издание, законодательство США пока не предусматривает тех видов независимых проверок, которые необходимы в других отраслях.