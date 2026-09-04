OpenAI представила GPT-6 Astra — доступ к самой мощной модели сначала получат не все
Киев • УНН
OpenAI представила GPT-6 Astra, которую называет самой мощной моделью. Сначала её получат корпоративные клиенты, а защиту усилили из-за киберрисков.
Компания OpenAI объявила о запуске новой модели искусственного интеллекта GPT-6 Astra, которую называет своей самой мощной моделью. На первом этапе доступ к ней будет ограниченным, сообщает Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.
Детали
Сначала GPT-6 Astra станет доступна корпоративным клиентам в рамках программы Trusted Access. Впоследствии компания планирует расширить доступ к модели через API, а также для пользователей тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise.
Президент и сооснователь OpenAI Грег Брокман подчеркнул, что из-за высокого уровня возможностей новой модели компания уделила особое внимание защитным механизмам.
Новую модель усилили из-за рисков в сфере кибербезопасности
При таком уровне возможностей безопасность должна быть приоритетом
OpenAI ранее сообщала, что Astra достигла критического уровня возможностей в сфере кибербезопасности согласно внутренней системе оценки компании. Поэтому перед запуском разработчики усилили защиту от злоупотреблений и механизмы контроля потенциально несанкционированных действий модели.
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