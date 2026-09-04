OpenAI представила GPT-6 Astra – доступ до найпотужнішої моделі спочатку отримають не всі

$44.610.1551.640.11
ukenru
23:58 • 232 перегляди
рф будує у Криму морський дроно-порт, під загрозою можуть опинитися Одеса та Миколаїв
21:56 • 4458 перегляди
Удари по НПЗ дедалі дорожче обходяться російському бюджету – нафтогазові доходи різко впали
20:30 • 6698 перегляди
Польща закликала ЄС вислати значну частину російських дипломатів
3 вересня, 17:40 • 15653 перегляди
Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві
3 вересня, 16:08 • 23721 перегляди
Перестрілка між СБУ та ГУР - Кравченко заявив про повідомлення двох підозр
Ексклюзив
3 вересня, 14:33 • 23712 перегляди
Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
3 вересня, 13:01 • 21181 перегляди
Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу
3 вересня, 10:28 • 25030 перегляди
Сибіга анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях, прогрес без США назвав "нереалістичним"
3 вересня, 09:29 • 24790 перегляди
Розірвати шлюб онлайн стало можливим у "Дії" - як це зробитиVideo
3 вересня, 08:38 • 23622 перегляди
"Цього точно не мало статися" - СБУ про інцидент з ГУР в КиєвіPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1м/с
83%
751мм
Популярнi новини
Дніпро, Київ та область: восьмий день дронової атаки рф залишив понад півтора десятка постраждалихPhotoVideo3 вересня, 14:41 • 4754 перегляди
Другий день сили ППО збивають у районі Києва реактивні ракети "Герань-5" - "Флеш"3 вересня, 14:58 • 3686 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежаPhoto3 вересня, 16:33 • 13350 перегляди
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo3 вересня, 16:47 • 17400 перегляди
В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення3 вересня, 17:38 • 5604 перегляди
Публікації
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo3 вересня, 16:47 • 17457 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 27859 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 40683 перегляди
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto3 вересня, 07:14 • 40987 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 77984 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Руслан Кравченко
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto23:07 • 444 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується22:05 • 936 перегляди
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 32234 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 50238 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 67229 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Соціальна мережа
С-300
Ракетна система С-400
Truth Social

OpenAI представила GPT-6 Astra – доступ до найпотужнішої моделі спочатку отримають не всі

Київ • УНН

 • 508 перегляди

OpenAI представила GPT-6 Astra, яку називає найпотужнішою моделлю. Спершу її отримають корпоративні клієнти, а захист посилили через кіберризики.

OpenAI представила GPT-6 Astra – доступ до найпотужнішої моделі спочатку отримають не всі

Компанія OpenAI оголосила про запуск нової моделі штучного інтелекту GPT-6 Astra, яку називає своєю найпотужнішою моделлю. На першому етапі доступ до неї буде обмеженим, повідомляє Yle із посиланням на AFP, пише УНН.

Деталі

Спочатку GPT-6 Astra стане доступною для корпоративних клієнтів у межах програми Trusted Access. Згодом компанія планує розширити доступ до моделі через API, а також для користувачів тарифів Plus, Pro, Business та Enterprise.

Президент і співзасновник OpenAI Грег Брокман наголосив, що через високий рівень можливостей нової моделі компанія приділила особливу увагу захисним механізмам.

Нову модель посилили через ризики у сфері кібербезпеки

На такому рівні можливостей безпека має бути пріоритетом

– заявив Брокман під час презентації GPT-6 Astra.

OpenAI раніше повідомляла, що Astra досягла критичного рівня можливостей у сфері кібербезпеки за внутрішньою системою оцінювання компанії. Через це перед запуском розробники посилили захист від зловживань та механізми контролю за потенційно несанкціонованими діями моделі.

ChatGPT, Claude та Grok одночасно зіткнулися з масштабним збоєм03.09.26, 18:15 • 3238 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
OpenAI