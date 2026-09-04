OpenAI представила GPT-6 Astra – доступ до найпотужнішої моделі спочатку отримають не всі
Київ • УНН
OpenAI представила GPT-6 Astra, яку називає найпотужнішою моделлю. Спершу її отримають корпоративні клієнти, а захист посилили через кіберризики.
Компанія OpenAI оголосила про запуск нової моделі штучного інтелекту GPT-6 Astra, яку називає своєю найпотужнішою моделлю. На першому етапі доступ до неї буде обмеженим, повідомляє Yle із посиланням на AFP, пише УНН.
Деталі
Спочатку GPT-6 Astra стане доступною для корпоративних клієнтів у межах програми Trusted Access. Згодом компанія планує розширити доступ до моделі через API, а також для користувачів тарифів Plus, Pro, Business та Enterprise.
Президент і співзасновник OpenAI Грег Брокман наголосив, що через високий рівень можливостей нової моделі компанія приділила особливу увагу захисним механізмам.
Нову модель посилили через ризики у сфері кібербезпеки
На такому рівні можливостей безпека має бути пріоритетом
OpenAI раніше повідомляла, що Astra досягла критичного рівня можливостей у сфері кібербезпеки за внутрішньою системою оцінювання компанії. Через це перед запуском розробники посилили захист від зловживань та механізми контролю за потенційно несанкціонованими діями моделі.
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