Корупція на Одеському припортовому заводі: справу екснардепа Грановського направлено до суду
Київ • УНН
Обвинувальний акт у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі, де фігурує колишній нардеп Олександр Грановський, направлено до суду. За даними слідства, завод зазнав збитків на понад 94 млн грн через схему продажу добрив за заниженими цінами.
До суду направлено обвинувальний акт у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі, у якій фігурує колишній нардеп Олександр Грановський. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Деталі
Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі
За даними слідства, народний депутат України VIII скликання розробив схему, за якою АТ "Одеський припортовий завод" продавало мінеральні добрива, а саме аміак та карбамід, компанії-посередниці за цінами, нижчими ринкових.
Надалі ця компанія перепродавала добрива реальним постійним покупцям заводу за ринковою вартістю.
В САП зазначають, що схема діяла впродовж березня–грудня 2015 року, унаслідок чого завод зазнав збитків на понад 94 млн грн.
У березні 2020 року САП та НАБУ повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми: довіреній особі екснардепа, власнику компанії, що була учасницею корупційної схеми, заступнику директора та начальнику відділу Одеського припортового заводу.
21 жовтня 2022 року підозру отримав і організатор схеми. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем.
Оскільки місцеперебування екснардепа, його довіреної особи і власника компанії не встановлено, їх оголошено в національний та міжнародний розшук і стосовно них здійснювалося спеціальне досудове розслідування
Додамо, що в розшук окрім Грановського оголошено – експомічницю екснардепа Ольгу Ткаченко та власника Newscope Estates Limited Павла Чумака.
Доповнення
У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському, якого вважають організатором корупційної схеми нанесення 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод".
Сам Грановський заявляв, що не зацікавлений в "Одеському припортовому заводі" і не має впливу на його діяльність. У лютому 2024 року повідомлялось, що Інтерпол заблокував запит НАБУ на міжнародний розшук колишнього депутата, оскільки він не перебуває в міжнародному розшуку.