Корупція на Одеському припортовому заводі: справу екснардепа Грановського направлено до суду

До суду направлено обвинувальний акт у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі, у якій фігурує колишній нардеп Олександр Грановський. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, народний депутат України VIII скликання розробив схему, за якою АТ "Одеський припортовий завод" продавало мінеральні добрива, а саме аміак та карбамід, компанії-посередниці за цінами, нижчими ринкових.

Надалі ця компанія перепродавала добрива реальним постійним покупцям заводу за ринковою вартістю.

В САП зазначають, що схема діяла впродовж березня–грудня 2015 року, унаслідок чого завод зазнав збитків на понад 94 млн грн.

У березні 2020 року САП та НАБУ повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми: довіреній особі екснардепа, власнику компанії, що була учасницею корупційної схеми, заступнику директора та начальнику відділу Одеського припортового заводу.

21 жовтня 2022 року підозру отримав і організатор схеми. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем.

Оскільки місцеперебування екснардепа, його довіреної особи і власника компанії не встановлено, їх оголошено в національний та міжнародний розшук і стосовно них здійснювалося спеціальне досудове розслідування - інформує САП.

Додамо, що в розшук окрім Грановського оголошено – експомічницю екснардепа Ольгу Ткаченко та власника Newscope Estates Limited Павла Чумака.

Доповнення

У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському, якого вважають організатором корупційної схеми нанесення 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод".

Сам Грановський заявляв, що не зацікавлений в "Одеському припортовому заводі" і не має впливу на його діяльність. У лютому 2024 року повідомлялось, що Інтерпол заблокував запит НАБУ на міжнародний розшук колишнього депутата, оскільки він не перебуває в міжнародному розшуку.