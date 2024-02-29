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Інтерпол заблокував запит НАБУ на міжнародний розшук колишнього нардепа Олександра Грановського

Київ • УНН

 • 36802 перегляди

Захист зазначає, що Інтерпол заблокував запит НАБУ на міжнародний розшук колишнього депутата, оскільки він не перебуває в міжнародному розшуку.

Інтерпол заблокував запит НАБУ на міжнародний розшук колишнього нардепа Олександра Грановського

Сторона захисту зазначає, що колишнього депутата не оголошено в міжнародний розшук, а запит НАБУ до Інтерполу було заблоковано. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) заблокувала запит НАБУ на міжнародний розшук народного депутата VIII скликання Олександра Грановського, підозрюваного в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі.  Про це стало відомо УНІАН під час засідання суду, запис якого доступний на сторінці Вищого антикорупційного суду в сервісі YouTube,  передає УНН.

Деталі

За словами адвоката екснардепа Грановського, сторона захисту подала до ЄСПЛ (Європейського Суду з прав людини) скарги за чотирма статтями - 5, 8, 13, 18, і отримала відповідь із ЄСПЛ, що за 18 статтею скаргу ухвалено:

За всю історію України за 18 статтею є тільки 2 справи: Юрій Луценко проти України (2010 рік) і Юлія Тимошенко проти України (2012 рік), і тепер Олександр Грановський, який у своїй скарзі до ЄСПЛ пояснив дії слідчих суддів Біцюк і Мочан"

Захист зазначив, що детектив НАБУ каже суду, що клієнт перебуває в розшуку, і тому НАБУ хоче отримати право на спеціальне досудове розслідування, але це фактично означає, що детектив не хоче взаємодіяти з іноземними юрисдикціями.

Тобто детектив не хоче доводити свою позицію в запитах на екстрадицію та інших запитах в іноземних демократичних юрисдикціях, де дивитимуться з погляду верховенства права законності, не зважатимуть на особисті прохання, залякування тощо. Детектив каже, що клієнта оголошено в міжнародний розшук, але детектив, навмисно чи ненавмисно, не каже, що його запит в Інтерполі заблоковано. Тобто Олександр Грановський не оголошений у міжнародний розшук. Прошу передати судді і дати детективу можливість ознайомитися з відповіддю з Інтерполу, яку ми долучаємо (до матеріалів справи - ред.): оригінал відповіді та копію оригіналу відповіді, засвідчену перекладачем і нотаріусом, де вказано, що запит щодо Олександра Грановського заблокований секретаріатом.

 - зазначив адвокат.

Контекст

Як повідомлялося раніше, Вищий антикорупційний суд відмовив НАБУ в проведенні заочного розслідування щодо Грановського у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі.

У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському, якого вважають організатором корупційної схеми нанесення 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод". Сам Грановський заявляв, що не зацікавлений в "Одеському припортовому заводі" і не має впливу на його діяльність.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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