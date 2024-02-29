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Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего нардепа Александра Грановского

Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего нардепа Александра Грановского

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 17:56  •  17777 просмотра

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Защита отмечает, что Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего депутата, поскольку он не находится в международном розыске.

Сторона защита отмечает, что бывший депутат не объявлен в международный розыск, а запрос НАБУ в Интерпол был заблокирован. Международная организация криминальной полиции (Интерпол) заблокировала запрос НАБУ на международный розыск народного депутата VIII созыва Александра Грановского, подозреваемого в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе.  Об этом стало известно УНИАН в ходе заседания суда, запись которого доступна на странице Высшего антикоррупционного суда в сервисе YouTube,  передаёт УНН.

Детали

По словам адвоката экс-нардепа Грановского, сторона защиты подала в ЕСПЧ (Европейский Суд по правам человека) жалобы по четырем статьям – 5, 8, 13, 18 и получила ответ из ЕСПЧ, что по 18 статье жалоба принята:

За всю историю Украины по 18 статье есть только 2 дела: Юрий Луценко против Украины (2010 год) и Юлия Тимошенко против Украины (2012 год), и теперь Александр Грановский, который в своей жалобе ЕСПЧ объяснил действия следственных судей Бицюк и Мочан"

Защита отметила, что детектив НАБУ говорит суду, что клиент находится в розыске, и поэтому НАБУ хочет получить право на специальное досудебное расследование, но это фактически означает, что детектив не хочет взаимодействовать с иностранными юрисдикциями.

То есть детектив не хочет доказывать свою позицию в запросах на экстрадицию и других запросах в иностранных демократических юрисдикциях, где будут смотреть с точки зрения верховенства права законности, не учитывают личные просьбы, запугивания и т. д. Детектив говорит, что клиент объявлен в международный розыск, но детектив, преднамеренно или непреднамеренно, не говорит, что его запрос в Интерполе заблокирован. То есть Александр Грановский не объявлен в международный розыск. Прошу передать судье и дать детективу возможность ознакомиться с ответом из Интерпола, который мы приобщаем (к материалам дела – ред.): оригинал ответа и копию оригинала ответа, заверенную переводчиком и нотариусом, где указано, что запрос по Александру Грановскому заблокирован секретариатом.

 - отметил адвокат.

Контекст

Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ в проведении заочного расследования в отношении Грановского по делу о злоупотреблениях на Одесском припортовом заводе.

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод". Сам Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
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Interpol blocked NABU's request for international search for former MP Oleksandr Hranovskyy
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