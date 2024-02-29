Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего нардепа Александра Грановского
Киев • УНН
Защита отмечает, что Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего депутата, поскольку он не находится в международном розыске.
Сторона защита отмечает, что бывший депутат не объявлен в международный розыск, а запрос НАБУ в Интерпол был заблокирован. Международная организация криминальной полиции (Интерпол) заблокировала запрос НАБУ на международный розыск народного депутата VIII созыва Александра Грановского, подозреваемого в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе. Об этом стало известно УНИАН в ходе заседания суда, запись которого доступна на странице Высшего антикоррупционного суда в сервисе YouTube, передаёт УНН.
Детали
По словам адвоката экс-нардепа Грановского, сторона защиты подала в ЕСПЧ (Европейский Суд по правам человека) жалобы по четырем статьям – 5, 8, 13, 18 и получила ответ из ЕСПЧ, что по 18 статье жалоба принята:
За всю историю Украины по 18 статье есть только 2 дела: Юрий Луценко против Украины (2010 год) и Юлия Тимошенко против Украины (2012 год), и теперь Александр Грановский, который в своей жалобе ЕСПЧ объяснил действия следственных судей Бицюк и Мочан"
Защита отметила, что детектив НАБУ говорит суду, что клиент находится в розыске, и поэтому НАБУ хочет получить право на специальное досудебное расследование, но это фактически означает, что детектив не хочет взаимодействовать с иностранными юрисдикциями.
То есть детектив не хочет доказывать свою позицию в запросах на экстрадицию и других запросах в иностранных демократических юрисдикциях, где будут смотреть с точки зрения верховенства права законности, не учитывают личные просьбы, запугивания и т. д. Детектив говорит, что клиент объявлен в международный розыск, но детектив, преднамеренно или непреднамеренно, не говорит, что его запрос в Интерполе заблокирован. То есть Александр Грановский не объявлен в международный розыск. Прошу передать судье и дать детективу возможность ознакомиться с ответом из Интерпола, который мы приобщаем (к материалам дела – ред.): оригинал ответа и копию оригинала ответа, заверенную переводчиком и нотариусом, где указано, что запрос по Александру Грановскому заблокирован секретариатом.
Контекст
Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ в проведении заочного расследования в отношении Грановского по делу о злоупотреблениях на Одесском припортовом заводе.
В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод". Сам Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность.
Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего нардепа Александра Грановского
Защита отмечает, что Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего депутата, поскольку он не находится в международном розыске.
Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
Верховный суд Испании открыл дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в связи с действиями сепаратистской группировки Tsunami Democràtic в 2019 году.
Есть новые оборонные соглашения, новые пакеты помощи: Зеленский подвел итоги визитов в Балканские страны
Зеленский подвел итоги своих визитов в Европу, заявляя о новых оборонных соглашениях и пакетах помощи, а также договоренностях о совместном производстве с партнерами.
Bloomberg: США и Британия обсудили угрозу вмешательства в выборы со стороны рф
Соединенные Штаты и Великобритания обсудили риски безопасности и потенциальное вмешательство России в их будущие выборы.
В ООН опубликовали отчет о преступлениях рф в Крыму: Лубинец считает, что в отчете не освещены некоторые нарушения прав человека
Доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму осветил такие вопросы, как принудительная паспортизация и мобилизация со стороны России, но не полностью осветил такие нарушения, как незаконное перемещение украинских детей, по словам украинского омбудсмена.
Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС
Руководитель департамента гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям определил Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области как наиболее взрывоопасные регионы в Украине.
россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина
Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников-камикадзе 29 февраля, ранив 72-летнего местного жителя.
Эффективность работы украинских АЭС впервые в истории достигла 100% - Минэнерго
Украинские атомные электростанции достигли рекордного 100% коэффициента использования мощности во время отопительного сезона.
Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.
За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров
За первые два месяца 2024 года Украина получила $1,2 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров, таких как Япония, Норвегия и Испания, причем большинство средств было направлено на социальные расходы через проекты Всемирного банка.