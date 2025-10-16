У Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України та втратив ногу

Добровольця з Боснії та Герцеговини, який воював на боці рф проти України, звільнили з-під варти, він уклав угоду про визнання вини. Про це пише видання Радіо Свобода Європа, передає УНН.

Його адвокат підтвердив, що Рістіча було звільнено після того, як прокуратура звернулася з клопотанням про його домашній арешт до закінчення місячного терміну утримання під вартою, який було призначено 19 вересня після його повернення до Боснії та Герцеговини. У Рістіча було конфісковано документи та телефон.

Також адвокат повідомив, що захист Рістіча подав пропозицію щодо укладення угоди про визнання вини, але угоди з прокуратурою Боснії і Герцеговини ще не досягнуто.

За кримінальний злочин, пов'язаний з приєднанням до іноземних воєнізованих та військових формувань, Кримінальний кодекс Боснії та Герцеговини передбачає покарання, залежно від кваліфікації, від трьох місяців до десяти років позбавлення волі.

Рістич втратив ногу на полі бою в Україні та був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєво на підставі оголошення Інтерполу, опублікованого проти нього в березні 2025 року. Цього громадянина Боснії та Герцеговини, родом з Модричі, підозрюють у бойових діях на боці росії в Україні з листопада 2023 року. Тим часом він отримав російське громадянство