У Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України та втратив ногу

$41.760.01
48.530.29
uken
19:40 • 2512 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
17:21 • 7970 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
15:34 • 15117 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13 • 22731 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 33891 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 33289 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 43166 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 69316 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 22965 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38935 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Серед пріоритетів - ширша база та диверсифікація: в Індії відповіли Трампу на тему нафти з рф16 жовтня, 10:47 • 10300 перегляди
По всій Україні нові викриття "ухилянтських схем": 20 організаторів затримано, серед них - лікарі та чиновники16 жовтня, 11:22 • 9514 перегляди
Від тепла до мокрого снігу: Україна зіткнеться з різкою зміною погоди 17-19 жовтня16 жовтня, 12:25 • 5406 перегляди
Українське суспільство має готуватися до того, що мирне життя на найближчі роки навряд чи буде - Буданов14:18 • 12970 перегляди
"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу15:32 • 13314 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 33885 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 69311 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 40849 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 61830 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 74001 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 35573 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 84141 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 61726 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 63734 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 68550 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Truth Social
Серіали
Фільм

У Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України та втратив ногу

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Даріо Рістіча, громадянина Боснії та Герцеговини, підозрюваного у бойових діях на боці росії в Україні, звільнили з-під варти 15 жовтня. Він втратив ногу на полі бою та був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєво.

У Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України та втратив ногу

Добровольця з Боснії та Герцеговини, який воював на боці рф проти України, звільнили з-під варти, він уклав угоду про визнання вини. Про це пише видання Радіо Свобода Європа, передає УНН.

Деталі

Даріо Рістич, громадянин Боснії та Герцеговини, підозрюваний у бойових діях на боці росії в Україні, був звільнений з-під варти 15 жовтня

- пише видання.

Його адвокат підтвердив, що Рістіча було звільнено після того, як прокуратура звернулася з клопотанням про його домашній арешт до закінчення місячного терміну утримання під вартою, який було призначено 19 вересня після його повернення до Боснії та Герцеговини. У Рістіча було конфісковано документи та телефон.

Також адвокат повідомив, що захист Рістіча подав пропозицію щодо укладення угоди про визнання вини, але угоди з прокуратурою Боснії і Герцеговини ще не досягнуто.

За кримінальний злочин, пов'язаний з приєднанням до іноземних воєнізованих та військових формувань, Кримінальний кодекс Боснії та Герцеговини передбачає покарання, залежно від кваліфікації, від трьох місяців до десяти років позбавлення волі.

Рістич втратив ногу на полі бою в Україні та був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєво на підставі оголошення Інтерполу, опублікованого проти нього в березні 2025 року. Цього громадянина Боснії та Герцеговини, родом з Модричі, підозрюють у бойових діях на боці росії в Україні з листопада 2023 року. Тим часом він отримав російське громадянство

- додає видання.

Нагадаємо

В Іраку чоловіка засудили до довічного ув'язнення за торгівлю людьми після того, як він завербував іракців для війни на боці росії проти України.

Павло Башинський

Кримінал та НПНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Радіо Свобода
Інтерпол
Боснія і Герцеговина
Ірак
Україна