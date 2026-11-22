У Римі туристи стали кидати менше монет у фонтан Треві: благодійники недорахувалися сотень тисяч євро. За перші дев'ять місяців 2026 року благодійна організація Caritas Roma отримала приблизно на 200 тисяч євро менше, ніж за аналогічний період торік. Однією з можливих причин називають запровадження платного доступу до фонтана, який із лютого коштує два євро. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

Фонтан Треві, розташований у самому серці Рима, щороку приваблює мільйони туристів. За давньою традицією відвідувачі кидають у воду монети через плече, сподіваючись одного дня знову повернутися до Вічного міста. Водночас цей символічний ритуал має і цілком практичне значення: зібрані кошти спрямовують на допомогу малозабезпеченим людям, фінансування соціальних їдалень та інших благодійних ініціатив.

Однак у 2026 році надходження від туристичних пожертв помітно зменшилися. За інформацією The Guardian, протягом січня-вересня Caritas Roma недоотримала близько 200 тисяч євро порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Німецьке видання BILD оцінює скорочення приблизно у 238 тисяч євро. Водночас італійське Radio Roma Capitale наводить дещо інші цифри. За його даними, протягом дев'яти місяців 2026 року з фонтана зібрали близько 1,24 мільйона євро проти 1,42 мільйона євро роком раніше. Таким чином, скорочення становило приблизно 174 тисячі євро.

Зменшилася і загальна вага монет. Якщо протягом січня-вересня минулого року з води дістали понад 28 тонн дрібних грошей, то цьогоріч цей показник становив близько 22,7 тонни. Для порівняння, за весь 2025 рік із фонтана Треві зібрали 1,86 мільйона євро, які спрямували на благодійність.

Чому туристи стали залишати менше грошей

Однією з можливих причин скорочення пожертв називають запровадження плати за доступ до найближчої до фонтана зони. Із 2 лютого 2026 року туристам необхідно сплатити два євро, щоб спуститися сходами безпосередньо до води. Водночас сама площа залишається відкритою, тому оглянути архітектурну пам'ятку та сфотографувати її здалеку можна безкоштовно.

Директор благодійної організації Caritas Roma Джустино Трінча в коментарі італійському виданню Il Messaggero припустив, що нові правила могли вплинути на поведінку відвідувачів.

Закриття прямого доступу до фонтана Треві могло бути одним із чинників - зазначив він.

Журналісти поспілкувалися з туристами, які відвідували пам'ятку після запровадження нових правил.

Зокрема, американець Джефф Клінтон, який уперше приїхав до Рима разом із дружиною, збирався кинути у фонтан монету номіналом один цент. Однак, побачивши обмеження доступу, вирішив не платити два євро за можливість здійснити традиційний ритуал. Інша пара туристів із Нью-Йорка також відмовилася від цієї ідеї. За їхніми словами, вони не мали дрібних грошей і не вважали за потрібне купувати квитки, щоб наблизитися до води. Деякі відвідувачі, які все ж оплачують доступ, також не поспішають кидати монети, оскільки бачать, що інші туристи цього майже не роблять.

Ще одним можливим чинником експерти називають поширення безготівкових розрахунків. Мандрівники дедалі частіше користуються банківськими картками та смартфонами, тому просто не мають із собою монет.

Водночас у Caritas Roma застерігають від передчасних висновків. Представник організації повідомив The Guardian, що під час попередніх підрахунків за 2026 рік ще не врахували іноземні монети. Через це остаточне скорочення пожертв може виявитися меншим.

Скільки Рим заробляє на платному доступі до фонтана

Рішення запровадити плату за відвідування найближчої до фонтана зони міська влада пояснила необхідністю впорядкувати туристичні потоки та захистити історичну пам'ятку від надмірного навантаження. Лише у 2025 році фонтан Треві відвідали близько 4,4 мільйона туристів. Через постійне скупчення людей територія навколо пам'ятки була переповнена, що ускладнювало її утримання та створювало незручності для відвідувачів.

Новий порядок передбачає контрольований доступ до нижнього майданчика. Водночас жителі Рима, діти віком до шести років та окремі пільгові категорії можуть потрапити туди безкоштовно.

За офіційними даними міської влади, протягом першого місяця після запровадження нової системи, із 2 лютого до 2 березня, контрольованим входом скористалися майже 230 тисяч людей. Із них понад 217 тисяч придбали квитки, що принесло міському бюджету 435 194 євро. Ці кошти планують використовувати для утримання історичних пам'яток, зокрема самого фонтана Треві, а також для забезпечення безкоштовного відвідування муніципальних музеїв жителями Рима.

При цьому надходження від продажу квитків і монети, які туристи кидають у воду, мають різне призначення. Перші спрямовуються на потреби міста та культурної спадщини, другі залишаються джерелом фінансування благодійних програм.

На що витрачають монети з фонтана Треві

Зібрані з дна фонтана монети передають організації Caritas Roma, яка співпрацює з міською владою та католицькими структурами в межах програми соціальної допомоги.

За інформацією організації, протягом 2022-2025 років туристичні пожертви принесли близько семи мільйонів євро. Ці гроші використовували для забезпечення гарячим харчуванням людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, допомоги малозабезпеченим родинам, підтримки бездомних, медичних та соціальних послуг.

Зокрема, за даними Caritas Roma, благодійні їдальні впродовж 2022-2025 років забезпечували в середньому близько 317 тисяч прийомів їжі щороку. Водночас медичні центри організації щорічно приймають приблизно 3,5 тисячі пацієнтів, яким надають загалом близько 21 тисячі медичних послуг.

Крім того, кошти спрямовують на підтримку людей, які страждають від самотності, не мають постійного житла або потребують допомоги з оплатою базових потреб.

Контекст

Фонтан Треві - одна з найвідоміших пам'яток Рима та визначений зразком архітектури бароко. Його споруджували у 1732-1762 роках за проєктом архітектора Ніколи Сальві. Монументальна композиція заввишки близько 26 метрів розташована біля фасаду палаццо Полі.

За традицією, кинута через плече монета символізує бажання знову повернутися до Рима.

Доступ до фонтану Треві в Італії стане платним