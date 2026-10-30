У Німеччині 70 рятувальників знімали з дерева п’яного чоловіка, який не зміг спуститися після вечірки

У німецькій федеральній землі Саксонія близько 70 працівників екстрених служб брали участь у порятунку 25-річного чоловіка, який після вечірки не зміг самостійно спуститися з будиночка на дереві. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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Інцидент стався ввечері 29 жовтня неподалік населеного пункту Зементаль у Рудних горах. Компанія молодих людей влаштувала вечірку в будиночку на висоті близько шести метрів. Коли один з учасників через сильне алкогольне сп’яніння не зміг спуститися, його друзі викликали пожежників.

Через важкодоступне розташування будиночка поблизу залізничних колій рятувальникам довелося діставатися до місця на дрезині. Фахівці з висотних робіт піднялися до чоловіка, закріпили його в рятувальних ношах і обережно спустили на землю за допомогою тросів. Після цього постраждалого доправили дрезиною до автомобіля швидкої допомоги та відвезли до лікарні.

Перед госпіталізацією поліція перевірила рівень алкоголю в крові чоловіка. Алкотестер показав 2,5 проміле, що відповідає важкому алкогольному сп’янінню та може супроводжуватися серйозними порушеннями роботи організму.

У рятувальній операції брали участь пожежники, поліція, медики та фахівці з висотного порятунку.

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