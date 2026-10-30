В Германии 70 спасателей снимали с дерева пьяного мужчину, который не смог спуститься после вечеринки

В немецкой федеральной земле Саксония около 70 сотрудников экстренных служб участвовали в спасении 25-летнего мужчины, который после вечеринки не смог самостоятельно спуститься с домика на дереве. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл вечером 29 октября неподалёку от населённого пункта Зементаль в Рудных горах. Компания молодых людей устроила вечеринку в домике на высоте около шести метров. Когда один из участников из-за сильного алкогольного опьянения не смог спуститься, его друзья вызвали пожарных.

Из-за труднодоступного расположения домика возле железнодорожных путей спасателям пришлось добираться до места на дрезине. Специалисты по высотным работам поднялись к мужчине, закрепили его в спасательных носилках и осторожно спустили на землю с помощью тросов. После этого пострадавшего доставили на дрезине к автомобилю скорой помощи и отвезли в больницу.

Перед госпитализацией полиция проверила уровень алкоголя в крови мужчины. Алкотестер показал 2,5 промилле, что соответствует тяжёлому алкогольному опьянению и может сопровождаться серьёзными нарушениями работы организма.

В спасательной операции участвовали пожарные, полиция, медики и специалисты по высотному спасению.

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