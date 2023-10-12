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Ізраїль завдав удару по аеропортам Дамаска і Алеппо - ЗМІ

Ізраїль завдав удару по аеропортам Дамаска і Алеппо - ЗМІ

Київ • УНН

 • 509989 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У четвер Ізраїль нібито здійснив бомбардування в Сирії поблизу міжнародних аеропортів Дамаска та Алеппо. Про це пише низка сирійськіх ЗМІ, зокрема Sham fm, повідомляє УНН.

Деталі

Стверджується, що у відповідь на повітряний удар Ізраїлю по територіях міжнародних аеропортів Дамаска та Алеппо, спрацювала сирійська протиповітряна оборона.

Цитата

«Протиповітряна оборона відповіла на ізраїльську агресію, націлену на околиці міжнародного аеропорту Дамаска», - йдеться у повідомлені.

Доповнення

Як повідомляє портал «Араб 48», бомбардування сирійських аеропортів сталася після того, як позавчора, 10 жовтня, артилерія ізраїльської армії поцілила об’єкти в Сирії у відповідь на мінометний обстріл Голанський висот.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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