Ізраїль завдав удару по аеропортам Дамаска і Алеппо - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У четвер Ізраїль нібито здійснив бомбардування в Сирії поблизу міжнародних аеропортів Дамаска та Алеппо. Про це пише низка сирійськіх ЗМІ, зокрема Sham fm, повідомляє УНН.
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Стверджується, що у відповідь на повітряний удар Ізраїлю по територіях міжнародних аеропортів Дамаска та Алеппо, спрацювала сирійська протиповітряна оборона.
Цитата
«Протиповітряна оборона відповіла на ізраїльську агресію, націлену на околиці міжнародного аеропорту Дамаска», - йдеться у повідомлені.
Доповнення
Як повідомляє портал «Араб 48», бомбардування сирійських аеропортів сталася після того, як позавчора, 10 жовтня, артилерія ізраїльської армії поцілила об’єкти в Сирії у відповідь на мінометний обстріл Голанський висот.
Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.