Израиль нанес удар по аэропортам Дамаска и Алеппо - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В четверг Израиль якобы совершил бомбардировку в Сирии вблизи международных аэропортов Дамаска и Алеппо. Об этом пишет ряд сирийских СМИ, в частности Sham fm, сообщает УНН.
Детали
Утверждается, что в ответ на воздушный удар Израиля по территориям международных аэропортов Дамаска и Алеппо, сработала сирийская противовоздушная оборона.
Цитата
«Противовоздушная оборона ответила на израильскую агрессию, нацеленную на окрестности международного аэропорта Дамаска», - говорится в сообщении.
Дополнение
Как сообщает портал «Араб 48», бомбардировка сирийских аэропортов произошла после того, как позавчера, 10 октября, артиллерия израильской армии поразила объекты в Сирии в ответ на минометный обстрел Голанских высот.
Контекст
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.