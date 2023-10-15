ЦАХАЛ атаковал международный аэропорт в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Сирийское проправительственное СМИ сообщает, что израильские военные атаковали международный аэропорт города Алеппо на севере страны, выведя его из строя. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Ежедневная газета Al-Watan сообщает, что удар был во взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо. В результате чего аэропорт был выведен из строя.
Отмечается, что этот удар произошел после того, как две ракеты были выпущены из Сирии по Голанским высотам Израиля.
Напомним
В четверг Израиль якобы совершил бомбардировку в Сирии вблизи международных аэропортов Дамаска и Алеппо.