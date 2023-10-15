ЦАХАЛ атаковал международный аэропорт в Сирии

Детали

Ежедневная газета Al-Watan сообщает, что удар был во взлетно-посадочную полосу аэропорта Алеппо. В результате чего аэропорт был выведен из строя.

Отмечается, что этот удар произошел после того, как две ракеты были выпущены из Сирии по Голанским высотам Израиля.

Напомним

В четверг Израиль якобы совершил бомбардировку в Сирии вблизи международных аэропортов Дамаска и Алеппо.