Количество погибших в Газе достигло 2329 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что около 2329 палестинцев были убиты и еще 9042 были ранены в результате израильских авиаударов в ответ на сектор Газа, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Армия обороны Израиля заявила, что убила около 1500 палестинских террористов на израильской территории после того, как они сломали пограничный забор и совершили смертоносные действия на юге Израиля, убив более 1300 человек, преимущественно мирных жителей.
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