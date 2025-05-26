ХАМАС погодився на пропозицію США щодо припинення вогню в Газі – Reuters

ХАМАС прийняв запропонований США план припинення бойових дій у секторі Газа. Угода передбачає звільнення десяти ізраїльських заручників та встановлення тиші, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як повідомляє агенція з посиланням на палестинського чиновника, близького до угруповання ХАМАС, план був переданий через посередників і включає часткове виведення ізраїльських військ з Гази, а також звільнення Ізраїлем сотень палестинських ув'язнених, зокрема тих, хто відбуває довічні терміни.

Пропозиція, розроблена спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, передбачає звільнення десяти ізраїльських заручників у двох групах. У відповідь Ізраїль має погодитися на 70-денне припинення вогню та часткове виведення своїх військ з території Гази.

Пропозиція включає звільнення десяти живих ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, у двох групах, в обмін на 70-денне припинення вогню та часткове виведення військ із сектора Газа – сказало джерело Reuters, наближене до угруповання ХАМАС.

Додамо

На момент публікації Ізраїль офіційно не прокоментував цю пропозицію. Раніше Ізраїль наполягав на повному роззброєнні ХАМАС як умові для припинення бойових дій. Водночас ХАМАС заявляв про готовність до тривалого перемир'я, але відкидав можливість роззброєння.

Довідка

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС загострився після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок чого загинуло понад 1 200 ізраїльтян, а 251 особа була взята в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Газі, внаслідок якої загинуло понад 52 800 палестинців, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки.

Нагадаємо

У січні 2025 року сторони досягли тимчасового перемир'я, яке передбачало обмін заручниками та ув'язненими, а також збільшення обсягів гуманітарної допомоги для Гази. Однак у березні бойові дії поновилися після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні умов угоди.