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ХАМАС согласился на предложение США о прекращении огня в Газе – Reuters

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

ХАМАС принял план США, предусматривающий освобождение 10 заложников в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод израильских войск из Газы.

ХАМАС согласился на предложение США о прекращении огня в Газе – Reuters

ХАМАС принял предложенный США план прекращения боевых действий в секторе Газа. Соглашение предусматривает освобождение десяти израильских заложников и установление тишины, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает агентство со ссылкой на палестинского чиновника, близкого к группировке ХАМАС, план был передан через посредников и включает частичный вывод израильских войск из Газы, а также освобождение Израилем сотен палестинских заключенных, в том числе тех, кто отбывает пожизненные сроки.

Предложение, разработанное специальным посланником США Стивом Виткоффом, предусматривает освобождение десяти израильских заложников в двух группах. В ответ Израиль должен согласиться на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод своих войск с территории Газы.

Предложение включает освобождение десяти живых израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в двух группах, в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод войск из сектора Газа 

– сказал источник Reuters, приближенный к группировке ХАМАС.

Добавим

На момент публикации Израиль официально не прокомментировал это предложение. Ранее Израиль настаивал на полном разоружении ХАМАС как условии для прекращения боевых действий. В то же время ХАМАС заявлял о готовности к длительному перемирию, но отвергал возможность разоружения.

Справка

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате чего погибло более 1 200 израильтян, а 251 человек был взят в заложники. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в Газе, в результате которой погибло более 52 800 палестинцев, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним

В январе 2025 года стороны достигли временного перемирия, которое предусматривало обмен заложниками и заключенными, а также увеличение объемов гуманитарной помощи для Газы. Однако в марте боевые действия возобновились после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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