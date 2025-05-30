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ХАМАС заявил, что отклонит новый план США по прекращению огня в Газе - BBC

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Высокопоставленный чиновник ХАМАС сообщил, что группировка отклоняет предложение США о перемирии и освобождении заложников. Израиль согласился на план, но ХАМАС требует прекращения войны.

ХАМАС заявил, что отклонит новый план США по прекращению огня в Газе - BBC

Высокопоставленный чиновник ХАМАС сообщил BBC, что палестинская террористическая группировка отклонит последнее предложение Соединенных Штатов по новому прекращению огня в Газе и соглашению об освобождении заложников. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Белый дом заявил в четверг, что Израиль "подписал" план посланника США Стива Виткоффа и ожидает официального ответа от ХАМАС.

Израильские СМИ, цитируя израильских чиновников, заявили, что ХАМАС передаст 10 живых заложников и тела 18 погибших в два этапа в обмен на 60-дневное прекращение огня и освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

Чиновник ХАМАС заявил, что предложение не удовлетворяет основным требованиям организации, включая прекращение войны. Он отметил, что даст ответ в надлежащее время.

Израильское правительство не прокомментировало ситуацию, но, как сообщается, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил семьям заложников в четверг, что он принимает план Виткоффа.

ХАМАС согласился на предложение США о прекращении огня в Газе – Reuters26.05.25, 18:08 • 3438 просмотров

Возобновление огня в Газе

Израиль ввел полную блокаду Газы и возобновил боевые действия против ХАМАС 18 марта, сорвав двухмесячное прекращение огня, заключенное при посредничестве США, Катара и Египта.

Также Израиль заявил, что хочет оказать давление на ХАМАС, чтобы тот освободил 58 заложников, которых террористы до сих пор удерживают. По меньшей мере 20 из них считаются живыми.

19 мая израильские военные начали расширенное наступление, которое, по словам Нетаньяху, предполагает, что войска "возьмут под контроль все районы" Газы. На следующий день он заявил, что Израиль также ослабит блокаду и позволит доставить "базовое" количество еды в Газу, чтобы предотвратить голод.

По данным министерства здравоохранения на территории Газы, которую контролирует ХАМАС, за последние 10 недель погибло почти 4000 человек.

ООН сообщает, что еще 600 тысяч человек были перемещены в результате наземных операций Израиля и приказов об эвакуации, а отчет поддерживаемого ООН Межнационального парализованного комитета предупреждает, что около 500 тысяч человек столкнутся с катастрофическим уровнем голода в ближайшие месяцы.

Дополнение

В Газе голодные люди штурмовали склад ООН с продовольствием из-за продовольственного кризиса, вызванного блокадой. По меньшей мере двое погибли, много раненых, потребности "вышли из-под контроля".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнессете заявил, что Армия обороны Израиля в начале месяца ликвидировала в секторе Газа главаря террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Синвара.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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