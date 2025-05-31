Катастрофическая ситуация в Газе наихудшая с начала войны, несмотря на возобновление помощи – ООН

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения
Эксклюзив
06:00 • 3988 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 28972 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 78394 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 82206 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 79225 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 119646 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 108688 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 61740 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 34077 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 31206 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
46%
750мм
Популярные новости

россия начала проигрывать войну - Foreign Policy

30 мая, 23:38 • 14174 просмотра

Россия атаковала Харьков ударными БПЛА: что известно о ночной атаке

31 мая, 00:30 • 2950 просмотра

Почти 50 тысяч вооруженных дезертиров армии рф терроризируют оккупированные территории Украины - ЦНС

02:31 • 13155 просмотра

ВСУ показали уничтожение новейшего российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" с 70-километрового расстояния

03:06 • 7474 просмотра

Удар КАБами россиян по Запорожской области: погибла 9-летняя девочка

03:26 • 12311 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 70378 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 91657 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 102113 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 119638 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 108683 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 35421 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 70747 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 59694 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 134586 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 126124 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Катастрофическая ситуация в Газе наихудшая с начала войны, несмотря на возобновление помощи – ООН

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В ООН заявили, что ситуация в Газе является наихудшей с начала войны, несмотря на возобновление ограниченных поставок гуманитарной помощи. Израиль обвиняет ХАМАС в разворовывании помощи.

Катастрофическая ситуация в Газе наихудшая с начала войны, несмотря на возобновление помощи – ООН

Ситуация в Газе является наихудшей с момента начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС 19 месяцев назад, заявила ООН в пятницу 30 мая, несмотря на возобновление ограниченных поставок гуманитарной помощи в палестинском анклаве, где грозит голод. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что под растущим глобальным давлением Израиль прекратил 11-недельную блокаду Газы почти две недели назад, что позволило возобновить ограниченные операции под руководством ООН. При этом в понедельник запустили новый канал распределения помощи — Гуманитарный фонд Газы, который поддерживают США и Израиль.

"Любая помощь, попадающая в руки людей, которые в ней нуждаются, - это хорошо", - заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик журналистам в Нью-Йорке.

Но, добавил он, пока что поставки помощи в целом имели "очень, очень незначительное влияние".

Катастрофическая ситуация в Газе является наихудшей с начала войны

- сказал он.

ООН и международные гуманитарные организации отказываются работать с Глобальным фондом помощи, поскольку, по их словам, он не является нейтральным и имеет модель распределения, которая принуждает палестинцев к перемещению.

Израиль, в конце концов, хочет, чтобы ООН работала через Глобальный фонд, который использует частные американские охранные и логистические компании для транспортировки помощи в Газу для распределения гражданскими командами на так называемых безопасных пунктах распределения, пишет Reuters.

Однако, как заявил на этой неделе посол Израиля в ООН Денни Данон, Израиль позволит доставку помощи "в ближайшем будущем" как через ООН, так и через фонд. В пятницу фонд сообщил, что на сегодняшний день ему удалось раздать более 2,1 миллиона порций еды.

"Не отвечает ни одному из требований": в ХАМАС отреагировали на предложение США о прекращении огня в Газе в обмен на заложников30.05.25, 01:43 • 3140 просмотров

Израиль уже давно обвиняет ХАМАС в разворовывании помощи, что группировка отрицает.

ООН заявляет, что за последние 12 дней ей удалось доставить в Газу лишь около 200 грузовиков с гуманитарной помощью, чему препятствовали опасная ситуация и ограничения доступа со стороны Израиля. Непонятно, сколько из этой помощи дошло до тех, кто в ней нуждается. Некоторые грузовики и склад Всемирной продовольственной программы также были разграблены доведенными до отчаяния голодными людьми.

Представители ООН также критикуют израильские ограничения на то, какую помощь они могут оказывать.

Израильские власти не разрешили нам привезти никакой готовой к употреблению пищи. Единственной разрешенной пищей была мука для пекарен. Даже если бы она была разрешена в неограниченном количестве, чего не было, это не составляло бы полноценного рациона для кого-либо

- сказал пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Эри Канеко.

Некоторые из получателей помощи от Гуманитарного фонда сказали, что в пакетах есть немного риса, муки, консервированной фасоли, макаронных изделий, оливкового масла, печенья и сахара.

В рамках сложного процесса Израиль проверяет и растаможивает грузы помощи, которые затем перевозят на палестинскую сторону КПП Керем-Шалом. Там помощь разгружают, а затем перегружают на другие грузовики для транспортировки на склады в Газе.

Сейчас еще несколько сотен грузовиков с помощью ожидают получения ООН с палестинской стороны Керем-Шалома.

Больше помощи на самом деле дошло бы до людей, если бы вы забрали ее, ведь она ждет вас у пунктов пропуска

- заявило израильское военное агентство по координации гуманитарной помощи в заметке в X в пятницу.

В Газе голодные люди штурмовали склад ООН: есть погибшие - BBC29.05.25, 10:16 • 33202 просмотра

Однако, по словам представителей ООН, во вторник израильские военные отклонили все запросы на доступ к пункту пропуска Керем-Шалом для получения помощи. А в четверг, когда 65 грузовиков с помощью все-таки выехали из пункта пропуска, все, кроме пяти, были вынуждены вернуться из-за интенсивных боевых действий.

Пять грузовиков с медицинской помощью добрались до складов полевого госпиталя, но, по словам Дюжаррика, "группа вооруженных лиц ворвалась в склады... и разграбила большое количество медицинского оборудования, припасов, лекарств и пищевых добавок, предназначенных для истощенных детей".

Израиль утверждает, что способствует доставке всей гуманитарной помощи. Израильское военное агентство по координации гуманитарной помощи на этой неделе заявило, что с начала войны в Газу поступило 1,8 миллиона тонн помощи, в том числе 1,3 миллиона тонн продовольствия.

Предложение США о 60-дневном прекращении огня — которое Израиль уже принял, а ХАМАС пока рассматривает — предусматривает доставку гуманитарной помощи через ООН, Красный Полумесяц и другие согласованные каналы.

Во время двухмесячного перемирия, которое завершилось, когда Израиль возобновил военную операцию в марте, ООН сообщила, что ежедневно доставляло в Газу от 600 до 700 грузовиков с помощью. Она подчеркнула, что когда люди знают о стабильном поступлении помощи, случаи мародерства уменьшаются.

Чтобы избежать хаоса, помощь должна поступать стабильно. Когда люди знают, что еда будет, отчаяние сменяется спокойствием

написала в X директор Всемирной продовольственной программы ООН в регионах Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы Коринн Фляйшер.

ХАМАС заявил, что отклонит новый план США по прекращению огня в Газе - BBC30.05.25, 12:52 • 2240 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Израиль
Reuters
Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк
Соединенные Штаты
Сектор Газа
Brent
$62.80
Bitcoin
$103,867.90
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,522.25