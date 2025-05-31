Катастрофическая ситуация в Газе наихудшая с начала войны, несмотря на возобновление помощи – ООН

Ситуация в Газе является наихудшей с момента начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС 19 месяцев назад, заявила ООН в пятницу 30 мая, несмотря на возобновление ограниченных поставок гуманитарной помощи в палестинском анклаве, где грозит голод. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что под растущим глобальным давлением Израиль прекратил 11-недельную блокаду Газы почти две недели назад, что позволило возобновить ограниченные операции под руководством ООН. При этом в понедельник запустили новый канал распределения помощи — Гуманитарный фонд Газы, который поддерживают США и Израиль.

"Любая помощь, попадающая в руки людей, которые в ней нуждаются, - это хорошо", - заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик журналистам в Нью-Йорке.

Но, добавил он, пока что поставки помощи в целом имели "очень, очень незначительное влияние".

Катастрофическая ситуация в Газе является наихудшей с начала войны - сказал он.

ООН и международные гуманитарные организации отказываются работать с Глобальным фондом помощи, поскольку, по их словам, он не является нейтральным и имеет модель распределения, которая принуждает палестинцев к перемещению.

Израиль, в конце концов, хочет, чтобы ООН работала через Глобальный фонд, который использует частные американские охранные и логистические компании для транспортировки помощи в Газу для распределения гражданскими командами на так называемых безопасных пунктах распределения, пишет Reuters.

Однако, как заявил на этой неделе посол Израиля в ООН Денни Данон, Израиль позволит доставку помощи "в ближайшем будущем" как через ООН, так и через фонд. В пятницу фонд сообщил, что на сегодняшний день ему удалось раздать более 2,1 миллиона порций еды.

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Израиль уже давно обвиняет ХАМАС в разворовывании помощи, что группировка отрицает.

ООН заявляет, что за последние 12 дней ей удалось доставить в Газу лишь около 200 грузовиков с гуманитарной помощью, чему препятствовали опасная ситуация и ограничения доступа со стороны Израиля. Непонятно, сколько из этой помощи дошло до тех, кто в ней нуждается. Некоторые грузовики и склад Всемирной продовольственной программы также были разграблены доведенными до отчаяния голодными людьми.

Представители ООН также критикуют израильские ограничения на то, какую помощь они могут оказывать.

Израильские власти не разрешили нам привезти никакой готовой к употреблению пищи. Единственной разрешенной пищей была мука для пекарен. Даже если бы она была разрешена в неограниченном количестве, чего не было, это не составляло бы полноценного рациона для кого-либо - сказал пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Эри Канеко.

Некоторые из получателей помощи от Гуманитарного фонда сказали, что в пакетах есть немного риса, муки, консервированной фасоли, макаронных изделий, оливкового масла, печенья и сахара.

В рамках сложного процесса Израиль проверяет и растаможивает грузы помощи, которые затем перевозят на палестинскую сторону КПП Керем-Шалом. Там помощь разгружают, а затем перегружают на другие грузовики для транспортировки на склады в Газе.

Сейчас еще несколько сотен грузовиков с помощью ожидают получения ООН с палестинской стороны Керем-Шалома.

Больше помощи на самом деле дошло бы до людей, если бы вы забрали ее, ведь она ждет вас у пунктов пропуска - заявило израильское военное агентство по координации гуманитарной помощи в заметке в X в пятницу.

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Однако, по словам представителей ООН, во вторник израильские военные отклонили все запросы на доступ к пункту пропуска Керем-Шалом для получения помощи. А в четверг, когда 65 грузовиков с помощью все-таки выехали из пункта пропуска, все, кроме пяти, были вынуждены вернуться из-за интенсивных боевых действий.

Пять грузовиков с медицинской помощью добрались до складов полевого госпиталя, но, по словам Дюжаррика, "группа вооруженных лиц ворвалась в склады... и разграбила большое количество медицинского оборудования, припасов, лекарств и пищевых добавок, предназначенных для истощенных детей".

Израиль утверждает, что способствует доставке всей гуманитарной помощи. Израильское военное агентство по координации гуманитарной помощи на этой неделе заявило, что с начала войны в Газу поступило 1,8 миллиона тонн помощи, в том числе 1,3 миллиона тонн продовольствия.

Предложение США о 60-дневном прекращении огня — которое Израиль уже принял, а ХАМАС пока рассматривает — предусматривает доставку гуманитарной помощи через ООН, Красный Полумесяц и другие согласованные каналы.

Во время двухмесячного перемирия, которое завершилось, когда Израиль возобновил военную операцию в марте, ООН сообщила, что ежедневно доставляло в Газу от 600 до 700 грузовиков с помощью. Она подчеркнула, что когда люди знают о стабильном поступлении помощи, случаи мародерства уменьшаются.

Чтобы избежать хаоса, помощь должна поступать стабильно. Когда люди знают, что еда будет, отчаяние сменяется спокойствием написала в X директор Всемирной продовольственной программы ООН в регионах Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы Коринн Фляйшер.

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