"Не отвечает ни одному из требований": в ХАМАС отреагировали на предложение США о прекращении огня в Газе в обмен на заложников
Киев • УНН
Представитель ХАМАС заявил, что предложение США о 60-дневном прекращении огня в Газе в обмен на освобождение заложников не отвечает требованиям группировки. Оно якобы увековечивает оккупацию и убийства в Газе.
Предложение специального посланника США по вопросам Ближнего Востока Стива Виткоффа о 60-дневном прекращении огня в Газе в обмен на освобождение заложников "не отвечает ни одному из требований нашего народа". Об этом заявил официальный представитель ХАМАС Бассем Наим, сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
В то же время, по его словам, руководство группировки еще изучает документ.
Предложение США, которое было одобрено Израилем перед тем, как его направить ХАМАС, фактически означает увековечение оккупации и продолжение убийств и голода - даже в течение периода временного перемирия
Как известно, в Белом доме подтвердили, что Израиль одобрил новое предложение США о временном прекращении огня.
Напомним
Накануне Израиль согласился с новым предложением Вашингтона по Газе, которое передал посланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф. По данным израильских СМИ, если обе стороны согласятся, будет 60-дневное прекращение огня. Израильские заложники, как ожидается, будут освобождены в обмен на палестинских заключенных.
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