У Білому домі підтвердили, що Ізраїль схвалив пропозицію США щодо припинення вогню
Київ • УНН
Ізраїль підтримав нову пропозицію США щодо тимчасового перемир'я з ХАМАС. Про це заявила прессекретар Білого дому, додавши, що переговори тривають, оскільки ХАМАС ще не погодився на умови.
У Білому домі заявили, що Ізраїль ухвалив нову пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню, передає УНН із посиланням на АР.
"Я можу підтвердити, що спеціальний посланник (Стів) Віткофф і президент представили пропозицію про припинення вогню ХАМАС, яку Ізраїль підтримав і підтримав", - заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт журналістам на своєму щоденному брифінгу.
Але Лівітт заявила, що переговори продовжуються, і ХАМАС ще не прийняв умов пропозиції.
Додамо
Віткофф у середу заявив, що адміністрація США збирається подати нову пропозицію, яка спрямована на повернення додому як живих, так і мертвих заручників, які все ще утримуються в Газі.
У Ізраїлі погодились на нову пропозицію США щодо припинення вогню в Газі29.05.25, 20:42 • 1380 переглядiв