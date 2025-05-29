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У Білому домі підтвердили, що Ізраїль схвалив пропозицію США щодо припинення вогню

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Ізраїль підтримав нову пропозицію США щодо тимчасового перемир'я з ХАМАС. Про це заявила прессекретар Білого дому, додавши, що переговори тривають, оскільки ХАМАС ще не погодився на умови.

У Білому домі підтвердили, що Ізраїль схвалив пропозицію США щодо припинення вогню

У Білому домі заявили, що Ізраїль ухвалив нову пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню, передає УНН із посиланням на АР.

"Я можу підтвердити, що спеціальний посланник (Стів) Віткофф і президент представили пропозицію про припинення вогню ХАМАС, яку Ізраїль підтримав і підтримав", - заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт журналістам на своєму щоденному брифінгу.

Але Лівітт заявила, що переговори продовжуються, і ХАМАС ще не прийняв умов пропозиції.

Додамо

Віткофф у середу заявив, що адміністрація США збирається подати нову пропозицію, яка спрямована на повернення додому як живих, так і мертвих заручників, які все ще утримуються в Газі.

У Ізраїлі погодились на нову пропозицію США щодо припинення вогню в Газі29.05.25, 20:42 • 1380 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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