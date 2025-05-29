У Ізраїлі погодились на нову пропозицію США щодо припинення вогню в Газі
Київ • УНН
Нетаньягу погодився на пропозицію США про 60-денне припинення вогню в Газі в обмін на звільнення заручників. ХАМАС підтвердив отримання пропозиції та вивчає її.
Нетаньягу погодився з новою пропозицією США щодо Гази, яку передав посланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Передає УНН із посиланням на Associated Press та Nederlands Persbureau.
Деталі
Незабаром у секторі Газа можуть замовкнути гармати, оскільки глава ізраїльського уряду, ймовірно, погодився на припинення вогню в анклаві.
ХАМАС також підтвердив, що пропозиція була отримана через посередників. Інформація вивчається, але попередньо, бойове формування висловило згоду на перемир'я.
Пропозиція надійшла від посланника США Стіва Віткоффа. Вона стосується шістдесятиденного припинення вогню.
За даними ізраїльських ЗМІ, якщо обидві сторони погодяться, буде 60-денне припинення вогню. Ізраїльські заручники, як очікується, будуть звільнені в обмін на палестинських в'язнів.
Довідка
Протягом цього часу (очікуваного періоду припинення вогню) десять заручників мають бути звільнені у два етапи, а також передані тіла 18 викрадених ізраїльтян. Також будуть звільнені 125 палестинців, які відбувають довічні терміни, та 1111 інших ув'язнених. Також будуть передані тіла 180 палестинців.
Ситуація в Газі залишається критичною
Гуманітарна ситуація в Газі залишається напруженою. За даними Всесвітньої продовольчої програми, щонайменше двоє людей загинули внаслідок рейду на продовольчий склад ООН. Гуманітарний фонд Гази, який має на меті зробити Ізраїль партнером з надання допомоги, заперечив повідомлення про загиблі у своїх розподільчих центрах.
Нагадаємо
У Газі голодні люди штурмували склад ООН з продовольством через продовольчу кризу, спричинену блокадою.
ХАМАС прийняв план США, що передбачає звільнення 10 заручників в обмін на 70-денне припинення вогню та часткове виведення ізраїльських військ з Гази.
Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg26.05.25, 12:48 • 64760 переглядiв