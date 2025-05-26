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Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Ізраїль має намір взяти під контроль більшу частину сектора Газа в рамках операції "Колісниця Гідеона". Планується переселення 2 мільйонів палестинців у три райони прибережної смуги.

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% сектора Газа і переселити 2 мільйони його жителів у три визначені райони в межах нового військового наступу в прибережній смузі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що 10-денна операція під кодовою назвою "Колісниця Гідеона" спрямована на розгром ХАМАС і звільнення заручників, утримуваних підтримуваним Іраном угрупованням. Зрештою вся Газа буде захоплена ізраїльськими військами, сказав Нетаньягу, не вдаючись у подробиці планів на наступний день.

"Усе населення сектора Газа, загальною площею всього 226 кілометрів, буде направлено в три райони, що становлять 25% території - південний район Мавасі на півдні, центральний сектор Газа і місто Газа на півночі", згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, пише видання.

Ізраїльські військові не відразу підтвердили ці повідомлення. У них йдеться, що війська і танки наразі контролюють близько 40% Гази.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб війна в Газі закінчилася якомога швидше, навіть попри те, що Ізраїль продовжує розширювати свої операції. "Ізраїль, ми ведемо з ними переговори, і ми хочемо подивитися, чи зможемо ми якомога швидше зупинити всю цю ситуацію", - сказав Трамп у неділю.

Поряд з військовими планами Ізраїль впроваджує підтримувану США систему розподілу допомоги, щоб спочатку забезпечити продовольством приблизно половину палестинських мирних жителів в анклаві. Країна стикається з міжнародною критикою за блокаду допомоги, що діє з початку березня.

Ізраїль, як пише видання, заблокував усю допомогу після закінчення терміну перемир'я з ХАМАС, що призвело до попереджень про можливий голод. Зусилля Катару, Єгипту і США щодо посередництва в новому припиненні вогню і звільненні заручників виявилися безрезультатними.

Гуманітарна допомога, як повідомляється, знову починає надходити в Газу, і нова програма допомоги повинна початися вже в понеділок. Однак вона затьмарена відставкою в неділю голови Gaza Humanitarian Foundation, швейцарської некомерційної організації, що підтримується США та Ізраїлем для розподілу допомоги в Газі.

"Неможливо реалізувати цей план, суворо дотримуючись гуманітарних принципів гуманності, нейтралітету, неупередженості та незалежності, від яких я не відмовлюся", - заявив виконавчий директор GHF Джейк Вуд у своїй заяві.

Фонд повідомив у більш пізній заяві, що його вантажівки з гуманітарною допомогою "завантажені та готові до відправки" і що він, як і раніше, планує почати доставку допомоги в Газу з понеділка, плануючи охопити "більше мільйона палестинців до кінця тижня".

Доповнення

ХАМАС, визнаний терористичною організацією США та Європейським Союзом, як зазначає видання, спровокував конфлікт, коли напав на південь Ізраїлю. Він убив 1200 осіб і взяв 250 заручників. За даними міністерства охорони здоров'я палестинської території, контрольованого ХАМАС, у результаті наступу Ізраїлю в секторі Газа загинуло понад 53 000 осіб. Ізраїль втратив понад 400 солдатів у боях у секторі Газа.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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