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Израиль намерен взять под контроль 75% Газы за два месяца - Bloomberg

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Израиль намерен взять под контроль большую часть сектора Газа в рамках операции "Колесница Гидеона". Планируется переселение 2 миллионов палестинцев в три района прибрежной полосы.

Израиль намерен взять под контроль 75% Газы за два месяца - Bloomberg

Израиль намерен взять под контроль 75% сектора Газа и переселить 2 миллиона его жителей в три обозначенных района в рамках нового военного наступления в прибрежной полосе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 10-дневная операция под кодовым названием "Колесница Гидеона" направлена ​​на разгром ХАМАС и освобождение заложников, удерживаемых поддерживаемой Ираном группировкой. В конечном итоге вся Газа будет захвачена израильскими войсками, сказал Нетаньяху, не вдаваясь в подробности планов на следующий день.

"Все население сектора Газа, общей площадью всего 226 километров, будет направлено в три района, составляющие 25% территории - южный район Маваси на юге, центральный сектор Газа и город Газа на севере", согласно сообщениям израильских СМИ, пишет издание.

Израильские военные не сразу подтвердили эти сообщения. В них говорится, что войска и танки в настоящее время контролируют около 40% Газы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы война в Газе закончилась как можно скорее, даже несмотря на то, что Израиль продолжает расширять свои операции. "Израиль, мы ведем с ними переговоры, и мы хотим посмотреть, сможем ли мы как можно быстрее остановить всю эту ситуацию", - сказал Трамп в воскресенье.

Наряду с военными планами Израиль внедряет поддерживаемую США систему распределения помощи, чтобы изначально обеспечить продовольствием примерно половину палестинских мирных жителей в анклаве. Страна сталкивается с международной критикой за блокаду помощи, действующую с начала марта.

Израиль, как пишет издание, заблокировал всю помощь после истечения срока перемирия с ХАМАС, что привело к предупреждениям о возможном голоде. Усилия Катара, Египта и США по посредничеству в новом прекращении огня и освобождении заложников оказались безрезультатными.

Гуманитарная помощь, как сообщается, снова начала поступать в Газу, и новая программа помощи должна начаться уже в понедельник. Однако она омрачена отставкой в ​​воскресенье главы Gaza Humanitarian Foundation, швейцарской некоммерческой организации, поддерживаемой США и Израилем для распределения помощи в Газе.

"Невозможно реализовать этот план, строго придерживаясь гуманитарных принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, от которых я не откажусь", - заявил исполнительный директор GHF Джейк Вуд в своем заявлении.

Фонд сообщил в более позднем заявлении, что его грузовики с гуманитарной помощью "загружены и готовы к отправке" и что он по-прежнему планирует начать доставку помощи в Газу с понедельника, планируя охватить "более миллиона палестинцев к концу недели".

Дополнение

ХАМАС, признанный террористической организацией США и Европейским Союзом, как отмечает издание, спровоцировал конфликт, когда напал на юг Израиля. Он убил 1200 человек и взял 250 заложников. По данным министерства здравоохранения палестинской территории, контролируемого ХАМАС, в результате наступления Израиля в секторе Газа погибло более 53 000 человек. Израиль потерял более 400 солдат в боях в секторе Газа.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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