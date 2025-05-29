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В Израиле согласились на новое предложение США о прекращении огня в Газе

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Нетаньяху согласился на предложение США о 60-дневном прекращении огня в Газе в обмен на освобождение заложников. ХАМАС подтвердил получение предложения и изучает его.

В Израиле согласились на новое предложение США о прекращении огня в Газе

Нетаньяху согласился с новым предложением США по Газе, которое передал посланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press и Nederlands Persbureau.

Детали

Вскоре в секторе Газа могут замолчать пушки, поскольку глава израильского правительства, вероятно, согласился на прекращение огня в анклаве.

ХАМАС также подтвердил, что предложение было получено через посредников. Информация изучается, но предварительно, боевое формирование выразило согласие на перемирие.

Предложение поступило от посланника США Стива Виткоффа. Оно касается шестидесятидневного прекращения огня.

- информирует АР со ссылкой на источники в Израиле.

По данным израильских СМИ, если обе стороны согласятся, будет 60-дневное прекращение огня. Израильские заложники, как ожидается, будут освобождены в обмен на палестинских заключенных.

Справка

В течение этого времени (ожидаемого периода прекращения огня) десять заложников должны быть освобождены в два этапа, а также переданы тела 18 похищенных израильтян. Также будут освобождены 125 палестинцев, отбывающих пожизненные сроки, и 1111 других заключенных. Также будут переданы тела 180 палестинцев.

Ситуация в Газе остается критической

Гуманитарная ситуация в Газе остается напряженной. По данным Всемирной продовольственной программы, по меньшей мере два человека погибли в результате рейда на продовольственный склад ООН. Гуманитарный фонд Газы, который имеет целью сделать Израиль партнером по оказанию помощи, опроверг сообщение о погибших в своих распределительных центрах.

Напомним

В Газе голодные люди штурмовали склад ООН с продовольствием из-за продовольственного кризиса, вызванного блокадой.

ХАМАС принял план США, предусматривающий освобождение 10 заложников в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод израильских войск из Газы.

Израиль намерен взять под контроль 75% Газы за два месяца - Bloomberg26.05.25, 12:48 • 64760 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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