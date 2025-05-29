В Белом доме подтвердили, что Израиль одобрил предложение США о прекращении огня

В Белом доме заявили, что Израиль принял новое предложение США о временном прекращении огня, передает УНН со ссылкой на АР.

"Я могу подтвердить, что специальный посланник (Стив) Виткофф и президент представили предложение о прекращении огня ХАМАС, которое Израиль поддержал и поддержал", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт журналистам на своем ежедневном брифинге.

Но Ливитт заявила, что переговоры продолжаются, и ХАМАС еще не принял условия предложения.

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Виткофф в среду заявил, что администрация США собирается подать новое предложение, которое направлено на возвращение домой как живых, так и мертвых заложников, которые все еще удерживаются в Газе.

В Израиле согласились на новое предложение США о прекращении огня в Газе