"Не відповідає жодній із вимог": у ХАМАС відреагували на пропозицію США про припинення вогню в Газі в обмін на заручників

Пропозиція спеціального посланника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа про 60-денне припинення вогню в Газі в обмін на звільнення заручників "не відповідає жодній із вимог нашого народу". Про це заявив офіційний представник ХАМАС Бассем Наїм, повідомляє УНН із посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Водночас, за його словами, керівництво угруповання ще вивчає документ.

Пропозиція США, яка була схвалена Ізраїлем перед тим, як її надіслати ХАМАС, фактично означає увічнення окупації та продовження вбивств і голоду - навіть протягом періоду тимчасового перемир’я - сказав представник ХАМАС.

Як відомо, у Білому домі підтвердили, що Ізраїль схвалив нову пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню.

Нагадаємо

Напередодні Ізраїль погодився з новою пропозицією Вашингтона щодо Гази, яку передав посланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. За даними ізраїльських ЗМІ, якщо обидві сторони погодяться, буде 60-денне припинення вогню. Ізраїльські заручники, як очікується, будуть звільнені в обмін на палестинських в'язнів.

У Газі ліквідовано лідера ХАМАС Мухаммада Сінвара - Нетаньягу