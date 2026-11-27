Формування нового уряду Ізраїлю зайшло в глухий кут – Нетаньягу звинувачують у затягуванні переговорів
Київ • УНН
Габі Айзенкот звинуватив Нетаньягу у затягуванні переговорів про урядову коаліцію. На формування кабінету залишилося до 6 грудня.
Лідер ізраїльської партії "Яшар" Габі Айзенкот, який очолює переговори щодо формування нового уряду, звинуватив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та його тимчасовий кабінет у затягуванні переговорного процесу. Про це повідомляє AFP, пише УНН.
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Правоцентристська партія Айзенкота вже досягла домовленостей із 2 політичними силами, однак їхньої підтримки недостатньо для формування парламентської більшості.
Айзенкот також провів переговори з партією Нетаньягу "Лікуд" щодо можливості створення уряду національної єдності, проте досягти остаточної домовленості поки не вдалося.
Політична невизначеність в Ізраїлі зберігається після жовтневих парламентських виборів, за результатами яких жоден із політичних блоків не здобув більшості.
Скільки часу залишилося на формування уряду
Айзенкот має сформувати новий уряд до 6 грудня. Водночас передбачена можливість продовження цього терміну ще на 2 тижні.
До формування нового кабінету уряд Нетаньягу продовжує виконувати свої обов'язки у тимчасовому статусі.
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