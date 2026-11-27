Лідер ізраїльської партії "Яшар" Габі Айзенкот, який очолює переговори щодо формування нового уряду, звинуватив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та його тимчасовий кабінет у затягуванні переговорного процесу. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Правоцентристська партія Айзенкота вже досягла домовленостей із 2 політичними силами, однак їхньої підтримки недостатньо для формування парламентської більшості.

Айзенкот також провів переговори з партією Нетаньягу "Лікуд" щодо можливості створення уряду національної єдності, проте досягти остаточної домовленості поки не вдалося.

Політична невизначеність в Ізраїлі зберігається після жовтневих парламентських виборів, за результатами яких жоден із політичних блоків не здобув більшості.

Скільки часу залишилося на формування уряду

Айзенкот має сформувати новий уряд до 6 грудня. Водночас передбачена можливість продовження цього терміну ще на 2 тижні.

До формування нового кабінету уряд Нетаньягу продовжує виконувати свої обов'язки у тимчасовому статусі.

Партія Айзенкота уклала нову угоду для уряду Ізраїлю без Нетаньягу