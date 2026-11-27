Партія "Яшар" на чолі з колишнім військовим командувачем Гаді Айзенкотом досягла попередньої коаліційної угоди з опозиційною партією "Демократи". Ця угода має прискорити формування нового уряду Ізраїлю, який замінить чинний уряд Беньяміна Нетаньягу. Про домовленість політичних сил повідомляє dpa, пише УНН.

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Яїр Голан, лідер партії "Демократи", написав у соцмережі Х, що угода створює передумови для завершення перебування Нетаньягу на посаді голови Кнесету. Він нагадав, що його політична сила обіцяла виборцям змінити старий уряд та захистити демократію, тож він має намір виконати цю обіцянку.

У разі формування нового уряду представник "Демократів" може отримати посаду міністра національної безпеки. Нині її обіймає представник ультраправих сил Ітамар Бен-Гвір, який вже розкритикував можливе призначення.

Раніше, 24 листопада, Айзенкот також оприлюднив коаліційну угоду з опозиційною партією "Наш дім Ізраїль".

Нагадаємо

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд після парламентських виборів у жовтні. Тоді жоден із політичних блоків, ані опозиційний, ані блок Нетаньягу, не здобув необхідної більшості.

Тому Гаді Айзенкот має час на формування уряду до 6 грудня. За потреби цей термін можуть продовжити ще на 14 днів.